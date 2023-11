1.8 kilo sa shabu, 142 ka mga durugista

Gihingusgan pa sa Police Regional Office 7 (PRO 7) ang ilang kampanya batok ilegal nga drugas pinaagi sa gilusad nga lain nga duha ka adlaw nga anti-criminality operations gikan sa Nobiyembre 16-17, 2023.

Sa tibuok operations sa kapulisan, sila nakasakmit og 1,838.81 gramos sa gituohang shabu nga dunay estimated standard drug price nga P12,503,908 ug 10 gramos nga marijuana nga mokantidad og P1,200. Nakasikop sila og 142 ka drug personalities, usa kanila high value individual nga si alyas Niko.

Si Niko nakuhaan sa kapulisan og 1.05 kilos sa gituohang shabu atol sa buy-bust sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa Sitio Riverside, Barangay Lorega San Miguel, dakbayan sa Sugbo sa alas 10:30 sa Biyernes sa gabii, Nobiyembre 17, 2023.

Sa kinatibuk-ang operations, nakasikop sila og 448 ka gikatahapang mga kriminal sa Central Visayas.

Sa anti-illegal gambling operations, nakasikop ang PRO7 og 117 ka suspek ug nakasakmit og P17,778 isip patad.

Moabot usab sa 155 ka mga wanted person ang ilang nadakpan, siyam kanila nabutang sa most wanted person.

Gidoble pa sa kapulisan ang ilang kampanya batok loose firearms diin 141 ka unregistered firearms, apil na ang gi-surrender, ang ilang naimbargo ug 12 usab ka mga tawo ang nadakpan.

Si Police Brigadier General Anthony ang sa Police Regional Office 7 nidayeg sa iyang mga operatiba.

“Our campaign against all forms of criminality will continue with even more resolve and enthusiasm. This is one key ingredient in delivering a safe and secured Central Visayas,” matod ni Aberin.