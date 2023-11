18 magtigi sa 3-point shooting sa Cesafi

Moabot sa 18 ka mga tirador sa gawas ang magtigi sa 2023 Cebu Schools Athletic Foindation Inc. (CESAFI) Three-point Shooting competition.

Ang initsahay sa rainbow territory maoy modayandayan sa CESAFI All-Star Games nga ipahigayon karong Disyembre 3, 2023 sugod sa ala 1:00 sa hapon sa Cebu Coliseum.

Nag-una sa listahan sa nai­lang mga hinigo mao sila si Forilan Maglasang, Chris Isabelo ug AJ Sacayan sa college defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers.

Apil sab sa kompetisyon sila si Jasper Pacana, Dane Lapiz, ug Roy Sordilla sa University of Cebu (UC) Webmasters hasta sila si Jim Ben Taala, ug Clark Con-ui sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats.

Mokompleto sa listahan mao sila si Klein Gordillo sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, Sealtiel Yap sa Benedicto College Cheetahs, Vince Albao sa Felipe Verallo Foundation College (FVFC) Blue Dragons, James Gelig sa Cebu Roosevel Memorial College (CRMC) Mustangs, James Paolo Gica, ug Bryle Puntual sa University of San Carlos (USC) Warriors, Winston Bingil ug Neon Chavez sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers lakip na si Kyle Maglinte sa Southwestern University (SWU)-­Phinma Cobras.

Gikan sa 18, hashasan ang mga partisipante ngadto sa 12 sa 2nd round, unom sa 3rd round dayon tulo sa final round.

Ang mahimong Three-Point King makadaog og P5,000 nga ganti.