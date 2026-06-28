180 ka adlaw nga feeding program, ipatuman sa DSWD 7 sa 2026

Gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) 7, pinaagi sa Supplementary Feeding Program (SFP), ang unang virtual Program Implementation Review (PIR) alang sa Calendar Year 2025 ug orientation alang sa CY 2026 pinaagi sa Google Meet niadtong Mayo 25–26, Mayo 28–29, Hunyo 1–4, ug Hunyo 8–11, 2026.
Matod ni DSWD 7 Regional Director Shalaine Marie Lucero, ang SFP usa ka mahinungdanong puhonan alang sa kaugmaon sa matag batang Pilipino.
Iyang giingon nga gawas sa paghatag sa panginahanglan sa hustong nutrisyon, ang programa makatabang sab sa pagpalambo sa lawas, panghunahuna, ug kinatibuk-ang paglambo sa kabatan-unan nga mahimong lider sa umaabot.
Gihimo ang review matag legislative district aron mas masubay ang kahimtang sa implementasyon sa programa sa nagkalainlaing lokal nga kagamhanan.
Lakip sa gipasidunggan sa DSWD 7 ang mga LGU nga nakapakita og talagsaong performance sa pagpaayo sa nutritional status sa mga kabataan, tukmang pagsumite sa liquidation reports, ug pagsunod sa mga kinahanglanon sa milk feeding program.
Gipasiugda sab ni SFP Regional Focal Person Ma. Romilene Padilla nga ang programa dili lamang paghatag og pagkaon apan usa ka inisyatibo nga nag-atiman sa kinatibuk-ang kaayuhan ug pagtubo sa mga bata.
Sumala kaniya, tumong sa programa ang pagpalig-on sa adbokasiya alang sa maayong nutrisyon sa matag lokal nga panggamhanan sa rehiyon.
Human sa Program Implementation Review, gipahigayon ang orientation alang sa implementasyon sa CY 2026 diin gihisgutan ang pagdugang sa feeding days gikan sa 120 ngadto sa 180 ka adlaw.
Ang maong lakang nagpakita sa mas hugot nga paningkamot sa DSWD sa pagsumpo sa malnutrisyon ug kakulang sa pagkaon sa kabataan, ilabina kadtong anaa sa mga day care center ug supervised neighborhood play areas sa Central Visayas. / PR