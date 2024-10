184 nag-file og COC para sa pagka-senador

Nikabat sa 184 ka senatorial aspirants ang nakaduso sa ilang certificate of candidacy (COC) atol sa walo ka adlaw nga COC filing alang sa 2025 midterm elections, sumala sa Commission on Elections (Comelec).

Mas taas ang ihap sa mga ning-file sa senatorial bid alang sa 2025 midterm elections kumpara niadtong mi-file sa ilang COC sa miaging duha ka eleksiyon - ang 2019 midterm elections diin 153 lang ang filers ug niadtong 2022 national ug local elections diin adunay 176 ka filers.

Kadaghanan sa mga nagtinguha nga magpapili pagka senador nisang-at sa ilang COC sa katapusang adlaw sa filing, Martes, Oktubre 8, 2024.

Lakip sa mga buzzer beater filers mao ang TV host nga si Willie Revillame kinsa ikatulo hangtod sa katapusang ni-file sa iyang COC.

Kon makaangkon siya og puwesto sa Senado, si Revillame, kinsa mokandidato isip independenteng kandidato, niingon nga “mo-fight” siya alang sa mga kabus nga Pilipino.

Ang unang senatorial aspirant nga miduso sa iyang kandidatura atol sa katapusang adlaw sa pag-file sa COC mao si Peter Joemel Advincula alyas “Bikoy,” kinsa sa sayo pa miangkon nga siya ang naka-hood nga tawo niadto sa 2019 kontrobersyal nga “Ang Totoong Narcolist,” diin iyang gilambigit ang pamilyang Duterte sa ilegal nga drugas taliwala sa drug war ni Presidente Rodrigo Duterte.

Sa ulahi, iyang gibakwi ang iyang mga pamahayag batok sa mga Duterte ug giangkon nga siya gibayran sa paghimo sa maong mga pahayag sa kaatbang nga Liberal Party.

Niadtong 2023, napamatud-an siyang sad-an sa perjury tungod sa paglambigit sa pipila ka miyembro sa Liberal Party sa kontrobersiya.

Si Advincula niingon nga iyang iduso ang usa ka sentralisadong sistema sa pagtul-id sa nasod diin adunay tino nga reporma ug therapeutic modality nga mga programa alang sa mga tawo nga gihikawan sa kagawasan.

Si kanhi executive secretary ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., abogado nga si Vic Rodriguez, nisang-at usab sa iyang COC sa pagka senador.

Nag-resign si Rodriguez sa iyang katungdanan kaniadtong Septiyembre 2022 nga nagpahibalo sa iyang “kompleto nga paggawas” sa administrasyon tungod sa personal nga mga hinungdan.

Karong bag-o, nakita siya nga miapil sa prayer rally nga gipasiugdahan sa mga dumadapig sa mga Duterte nga gitumong sa pagsupak sa gisugyot nga Charter Change sa administrasyon.

Sa hamubo nga pakighinabi human sa pagsang-at sa iyang COC, si Rodriguez, kinsa mokandidato isip independenteng kandidato, niingon nga tumong niya nga mangulo sa “tinuod nga oposisyon” sa Senado.

Nagpapili og balik sa 2025 midterm polls mao sila si Senators Francis Tolentino, Maria Imelda “Imee” Marcos, Manuel “Lito” Lapid, Ronald “Bato” dela Rosa, Christopher Lawrence “Bong” Go, Pilar Juana “Pia” Cayetano, ug Ramon “Bong” Revilla Jr.

Ang gusto mobalik sa Senado mao sila si Vicente “Tito” Sotto III, Panfilo “Ping” Lacson, Gregorio “Gringo” Honasan, Emmanuel “Manny” Pacquiao, Paolo Benigno “Bam” Aquino, ug Francis “Kiko” Pangilinan.

MAKABAYAN

Para sa Makabayan party, ang ni-file sa ilang COC sa pagka senador mao sila si Gabriela Women’s Party party-list Representative ug House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, Secretary General sa Filipino Nurses United Jocelyn Santos Andamo, kanhi Bayan Muna party-list representative Teodoro “Teddy” Casiño, ACT Teachers party-list Representative ug House Deputy Minority Leader France Castro, Eufemia Doringo, Piston National President Modesto “Mody” Floranda, kanhi National Anti-Poverty Commission chairperson ug Gabriela Partylist Representative Liza Maza Lidasan, Amirah Ali, ug chairman sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas Danilo Ramos.

Ang ubang prominenteng personalidad nga nagtinguha usab nga makakuha og puwesto sa Senado mao ang action star Philip Salvador, Las Piñas Representative Camille Villar, Makati Mayor Abby Binay, Radio broadcaster Ben Tulfo, former Department of Social Welfare and Development secretary Erwin Tulfo, Singer James Patrick “Jimmy” Bondoc, Military Medal of Valor Awardee Ariel Querubin, former congressman and mayor of Narvacan, Ilocos Sur Chavit Singson, former Interior secretary Benhur Abalos Jr., Transport group Manibela national chairman Mar Valbuena, ug Sagip Party-list Representative Rodante Marcoleta, kanhi Commission on Audit commissioner Heidi Mendoza, Valenzuela 2nd District Representative Eric Martinez ug detained Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy

Adunay 12 ka elective positions sa Senado.

LISTAHAN

Sa sayo pa, si Comelec Chairman George Garcia niingon nga ang kompletong listahan sa mga nisang-at sa ilang COC pagka senador ipatik sa tibuok nasod duha ka semana human sa katapusang adlaw sa filing sa COC aron makatabang ang publiko sa ahensya sa paglimpyo sa listahan.

Gipahinumdoman usab ni Garcia ang mga modagan sa elective positions nga ang campaign period sa nasudnong posisyon magsugod sa Pebrero 11, 2025 samtang sa Marso 28 alang sa lokal nga posisyon.

Matod niya pasakaan sila og kaso nga moapil sa premature campaigning. / TPM / SunStar Philippines