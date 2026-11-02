186,460 ka pasahero mibiyahe sa mga pantalan sa Sugbo

Moabot ngadto sa 186,460 ka mga pasahero ang nibiyahe sa mga pantalan sa Sugbo atol sa long weekend subay sa "Oplan Biyaheng Ayos Undas 2026" gikan sa Oktubre 29 hangtod Nobyembre 1.
Gipahibawo sa Cebu Port Authority (CPA) nga base sa talaan niini, mas daghan ang mga pasahero nga mibiya sa Sugbo nga mitala og 114,351, samtang ang mga mipauli o miabot og 72,109 atol sa kalag-kalag.
Natala usab sa CPA ang labing taas nga datos sa mga pasahero niadtong Oktubre 30, diin maoy natala nga peak day sa mga pantalan.
Sa maong adlaw, miabot sa 38,277 ang kinatibuk-an nga gidaghanon sa mga pasahero nga mibiya sa Sugbo ug 22,478 usab ang miabot sa baseport ingon man sa nagkalain-laing outports sa lalawigan.
Base sa kinatibuk-ang talaan, ang pantalan sa Sugbo maoy nagpabilin nga pinaka-busy human kini nakaserbisyo og 38,265 ka inbound ug 66,698 ka outbound nga mga pasahero.
Samtang ang mga outports sa probinsya mitala og 33,844 ka inbound ug 47,653 ka outbound nga mga pasahero gikan Oktubre 29-Nobiyembre 1.
Subay niini, gilauman nga mosaka pa ang maong ihap sa mosunod nga mga adlaw ilabi na sa pagpamalik ug pagpamauli na sa mga pasahero sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahoan ug tunghaan. / ANV