19 anyos NBA No.1 draft pick

Gipili sa Washington Wizards isip No. 1 overall pick sa 2026 National Basketball Association (NBA) ang produkto sa Brigham Young University (BYU) Cougars nga si Anicet “AJ” Dybantsa Jr. kagahapon, Miyerkules, Hunyo 24, 2026 (PH time), sa Barclays Center sa Brooklyn, New York.
Sa iyang bugtong tuig sa college basketball ubos sa kampo sa Cougars, ang 19 anyos nga si Dybantsa maoy scoring leader sa tibuok NCAA Division 1 pinaagi sa iyang average nga 25.5 puntos.
Sulod sa duha ka mga duwa nga nakamugna si Dybantsa og 40 puntos o labaw pa sa iyang hamubong panahon nga pagduwa sa college basketball.
“Making the NBA has been a dream of mine since I was a young kid so I can’t wait to get to work and start the journey,” matod ni Dybantsa, nga napatik sa NBA.com.
Si Dybantsa, kinsa natawo sa Boston, Massachusetts, maoy No. 1-ranked player sa high school diin nagduwa siya sa Saint Sebastian’s School (Needham, Massachusetts) sa iyang freshman year, Prolific Prep (Napa, California) sa iyang sophomore year ug Utah Prep Academy (Hurricane, Utah) sa junior ug senior years.
Sa kolehiyo, dili ikahibung nga ubay-ubay nga mga tunghaan ang ningpadayag og interest ngadto kang Dybantsa apan gipili niini ang BYU.
Sa kasaysayan, si Dybantsa maoy labing unang magduduwa sa BYU nga nahimong No. 1 overall pick sa NBA.
Si Dybantsa maoy labing unang nakuhang No. 1 overall pick sa Wizards gikan niadtong 2010 diin ilahang gitudlo si John Wall, kinsa nahimong 5-time All-Star apan naahat kini pagretiro niadtong 2025 gumikan sa nasinati niining sunodsunod nga pagkaangol.
Niini pa lang ka sayo, gikahinaman na ang pagpakigtambayayong ni Dybantsa sa duha ka mga lider sa Wizards nga sila si Trae Young ug Anthony Davis sugod sa 2026-27.
“I feel like I could play with Trae (Young) in the backcourt really well. He’s a great facilitator and great point guard and we could play off each other for sure,” matod ni Dybantsa.
Sa niaging 2025-26 season, nagkagidlay ang Wizards ug nanamilit kini sa regular season nga bitbit ang 17-65 nga rekord.
Apan sa sunod season, gilaumang mausab na ang dagan sa kampanya sa Wizards./ Gikan sa wires