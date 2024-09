19 anyos nga ‘killer’, 7 na ang napatay

Gikatahong hitman sa usa ka drug personality nga giingong responsable sa pito ka shooting incident ubos sa hurisdiksiyon sa Mambaling police station ang nadakpan sa buy bust, Lunes sa gabii, Septiyembre 2, 2024 sa Sityo Badjawan, Barangay Mambaling, Cebu City.

Ang dinakpan giila sa alyas nga MJ, 19, nga taga-Barangay Duljo Fatima, Dakbayan sa Sugbo.

Nakuha gikan kaniya ang mga pinakete nga adunay sud nga gituohang shabu nga motimbang ngadto sa 50 gramos nga adunay standard drug price nga P340,000.

Lakip sa nasakmit sa mga operatiba sa Mambaling police station ubos sa pagdumala ni Police Major Efren Diaz Jr., ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay upat ka mga bala.

Matod ni Police Colonel Antonietto Cañete, hepe sa Cebu City Police Office nga sa pagkasikop sa maong suspek, pito ka mga kaso sa pagpamusil nga nahitabo sa dakbayan sa Sugbo ang nasulbad.

Dugang ni Cañete nga nailhan na nila ang mastermind nga maoy nagsilbing middle man ug financier diin si MJ maoy tawgon kon adunay kiniy pabirahan nga personalidad nga wala makabayad sa illegal nga drugas, bugti sa suhol nga ihatag niini.

MGA NAPATAY?

Ang mga kaso sa pagpamusil diin gikataho nga si MJ maoy responsable naglakip nilang: Edward Abayan, niadtong Hunyo 17, 2024 sa Sityo Micabaja, Duljo Fatima; Juvanie Destacaminto, niadtong Hunyo 30, 2024 sa Padilla St., Duljo Fatima; Saturnino Sericon Biscocho ug ang kaipon niini nga si Maribell Fernan Pedroza niadtong Agusto 18, 2024, Sityo Micabaja, Duljo Fatima diin ang mga biktima samtang natulog sulod sa ilang balay gi pukaw kinig pusil, ug patay diha-diha dayon si Saturnino samtang nakalas usab sa sulod sa tambalanan si Maribell. Pagka Agusto 20, 2024 sa alas 3:48 sa kaadlawon si MJ sab ang gitudlo nga nagpusil kang Roldan Racal sa Sitio Lawis, Alaska, Mambaling nga adunay laing duha ka mga kauban ang suspek.

Niadtong Agusto 22, 2024 sa alas 3:40 sa buntag sa Sityo Kahuyan, Barangay Mambaling gipusil patay si Gilbert Salcedo Gelbolingo ug pagka alas 7 sa gabii sa susamang adlaw gipusil usab si Julieta Estrera sa Sityo Badjawan, Mambaling.

Samtang siya usab ang gitudlo nga responsable sa pagpusil ni Dexter Cuizon, sa Sityo San Juan Seawall, Barangay Mambaling niadtong Agusto 30, 2024.

“As far as the group neutralized na sila but we still cannot discredit basin naa pay other members, of course with the help of the public we can assure to you they will not stand long, we will arrest them immediately,” matod ni Police Colonel Cañete.

Sa pito ka kaso sa pagpamusil nga gipasangil kaniya lima lang matod pa ang iyang giangkon samtang ang duha binuhatan na sa iyang mga kauban nga unang nadakpan.

Niadtong miaging semana nadakpan na sa Mambaling police station ang laing hitman nga menor ug usa ka alyas Roly nga taga Sityo Badjawan, Barangay Mambaling. Giingong ang ilang amo usa ka drug personality nga una na nga nadakpan sa kaso sa illegal nga drugas apan na release sa Cebu City Jail niadtong Enero 25, 2024.

Sukad nga nakagawas iyang gipangsingil kadtong mga nakautang kaniya sa illegal nga drugas ug kon dili makabayad si MJ ug uban pa niining mga batan-on nga batabata maoy suguon og mangunay sa pagpatay ngadto sa ilang target.

Subay sa pagkasikop ni MJ malaumon ang Mambaling police station nga mahunong na ang sunodsunod nga pagpamusil sa ilang hurisdiksyon. /