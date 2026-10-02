19 games sa Govs’ Cup U-18 basketball ipahigayon karong Sabado, Dominggo

Moabot sa 19 ka duwa ang ipahigayon sa Governor’s Cup U-18 Basketball Tournament 2026 karong weekend sa Dakbayan sa Bogo sa north ug Lungsod sa Argao sa south.
Sa Dakbayan sa Bogo, walo ka mga sangka ang ipahigayon sa Don Celestino Martinez Sr. Sports Complex samtang 11 ka duwa ang ipahigayon sa Sec. Cerge Remonde Sports and Cultural Complex sa Argao karong Sabado hangtod Dominggo, Oktubre 3-4, 2026.
Karong Sabado, magsangka sa Dakbayan sa Bogo ang Catmon batok Daanbantayan sa alas 3 sa hapon unya mosunod ang mga enkuwentro tali sa Tabogon batok Asturias, Tabuelan batok Compostela, ug Lapu-Lapu City batok San Remigio.
Mopadayon ang aksiyon sa north karong Dominggo diin magsangka ang Liloan batok Carmen sa alas 3 sa hapon unya mosunod ang kombati sa Cordova batok Balamban, at 4:20 p.m., Mandaue City batok Medellin, ug host Bogo batok Tuburan.
Sa Argao, sugdan sa two-time defending champion Talisay City ang ilang kampanya pinaagi sa pagpakigbatok sa Barili sa main game karong Sabado sa gabii human sa mga engkuwentro sa Carcar City batok Badian, Santander batok Dalaguete, Oslob batok Pinamungajan, Aloguinsan batok Sibonga, ug Naga City batok Alcantara.
Magpadayon ang pinaksitay sa south karong Dominggo diin magsangka ang San Fernando batok Dumanjug unya mosunod ang duwa sa Moalboal batok Alcoy, Boljoon batok Alegria ug Malabuyoc batok Ginatilan. / ESL