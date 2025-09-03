19 gitabang kay Drum sa klorin mibuto

DILI mominos sa 19 ka mga indibiduwal ang gidala sa tambalanan human naka-singhot og hazardous gases tungod sa giingong pagbuto sa gisagol nga chlorine ug muriatic acid sa Alcoseba Resort, sa Barangay Pooc, Dakbayan sa Talisay sa Martes sa gabii, Septiyembre 2, 2025.
Si Talisay City Mayor Gerald “Samsam” Gullas nibutyag nga subay sa pasiunang pakisusi ug subay sa sumbong sa mga residente duol sa dapit nga nibuto ang drum sa klorin sulod sa resort.
Kini maoy giingong hinungdan sa pagsuka, pagpanglabad sa ulo, pagpanakit sa mata, ug paglisod og ginhawa sa mga biktima.
Matod sa caretaker sa ma-ong resort kansang ngalan gipugngan nga niadtong higayona, adunay pito ka mga guest lakip ang duha ka menor de edad ug upat ka mga trabahante ang anaa sa lugar.
“Sukad-sukad karon ra na naay nahitabo maghuwad og kemikal inig ka gabii, inig kadlawon mag filter na mi,” matod sa caretaker sa Miyerkules, Septiyembre 3, 2025.
Iyang gidugang nga nakadungog sila og tulo ka buto gikan sa balde sa pintal nga gisudlan sa kemikal.
Sa kasamtangan, wala una modawat ang maong resort og mga guest nga maligo sa pool.
Ang klorin ug muriatic acid sagad ibutang sa swimming pool aron paglimpyo ug pagpatin-aw sa tubig.
Subay sa nagpadayong imbestigasyon, gimando na ni Gullas ang pagpahunong sa operasyon sa resort pinaagi sa pagluwat og cease and desist order.
Nanawagan si Gullas sa mga residente nga dili mopaduol sa lugar nga nahitabuan aron malikay sa risgo. / ANV