19 ka atleta gikan sa Ormoc apil sa SEA Games

Moabot sa 19 ka mga Ormocanon nga mga atleta ang nirepresentar sa Pilipinas sa ika 33rd South-East Asian Games nga himuon sa Bangkok-Chonburi-Songkhla, Thailand nga nagsugod na niadtong Disyembre 9, 2025, nga matapos sa Disyembre 20, 2025.
Ang lig-on nga representasyon sa Siyudad sa Ormoc ning tuiga sa ilang paugnat sa kusog nagpakita sa pagdisiplina sa ilang pagbansay-bansay.
Ang mga atleta mosangka kini sa fencing, modern pentathlon, compak shooting, lakip na ang basketball.
Gipadala sa Kagamhanan sa Ormoc ang ilang gipasigarbo nga batid sa natad sa fencing nga si Alexa Larrazabal, Juliana Marie Beatriz Torres Gomez, ug si Ivy Claire Dinoy nga mosangka sa Women’s Épée category.
Samtang sa Compak Shooting, mao mismo si Congressman Richard Gomez, uban niya silang Carlo Baltonado ug Jed Rivilla.
Sa Modern Pentathlon naglangkob nilang Michael Ver Comaling, Joseph Anthony Godbout, Samuel German, Melvin Sacay, Eliza Maureen Ecalla, Princess Honey Arbilon, Juliana Shane Sevilla, Shyra Mae Arranzado, Kyle Aldrich Vilos, Sheska Rose Dejaño, Kydie Ashriel Guinto, ug Jessly Roman nga maoy mag-aswat sa bandila sa nasod samtang sa Basketball nalakip sa Philippine Team si Robert Bolick.
Nipahibalo ang Dakbayan sa Ormoc nga ang pagsalmot nila sa SEA Games pagpakita kini sa resulta sa pipila ka tuig nga sports training program apil na niini ang S.A.P.T.O.S nga inisyatiba ug ang hugot nga suporta gikan sa Kagamhanan sa Siyudad sa Ormoc ubos sa pagdumala ni Mayor Lucy Torres Gomez ug sa bana niini nga si 4th District Congressman Richard Gomez.
Sila nanghinaot nga makahakot og daghang gold medal ang maong mga atleta atol sa ika-33rd nga SEA Games. / AYB