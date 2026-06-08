19 ka tawo namatay sa linog sa Mindanao

Gi-report sa Office of Civil Defense (OCD) nga ang kusog nga 7.8-magnitude nga linog nga niigo sa Mindanao nagbilin ug dili mominos sa 19 ka tawo nga namatay.
Nakatala sab ang OCD og 134 nga naangol ug 12 nga nagpabiling missing o wala pa makit-i, samtang ang mga numero padayon pa nga gipaubos sa validation.
Sa Rehiyon 11 (Davao Region), nakatala ang mga awtoridad og tulo ka patay sa Davao Occidental ug lima ka tawo ang naangol.
Samtang, ang Rehiyon 12 (SOCCSKSARGEN) maoy nakatala sa labing grabeng epekto, diin adunay 16 ka patay, 129 ka naangol, ug 12 ka tawo ang missing.
“For damaged [infrastructures], buildings, we don’t have the figures yet,” matod ni OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano sa usa ka mensahe ngadto sa mga tigbalita.
Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nitaho nga ang linog nahitabo sa alas 7:37 sa buntag ug nahimutang mga 32 kilometros sa habagatan-habagatang-kasadpan (south-southwest) sa Maasim, Sarangani, sa giladmon nga 33 kilometros. Nagdala kini og kusog nga pagtay-og sa dagkong bahin sa Mindanao ug nag-aghat sa mga awtoridad sa pagsusi sa posibleng kadaot sa mga apektadong lugar.
Ubay-ubay nga mga video ang nanggawas sa internet nga nagpakita sa grabeng kadaot sa mga dagko ug importanteng estruktura, kadalanan, ug mga taytayan sa mga apektadong lugar, ilabi na sa Rehiyon 9, 11, 12, ug sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Matod sa Phivolcs, kapin sa 138 ka aftershocks nga adunay gikusgon nga 1.3 hangtod 6.7 magnitude ang natala.
Nakatala sab ang ahensiya og mga balod sa tsunami nga niabot ngadto sa 1.4 ka metros, ilabi na sa mga baybayon sa Sarangani, Sultan Kudarat, Davao Oriental, Zamboanga City, ug Surigao del Sur.
Gimanduan sa Coast Guard District Southeastern Mindanao (CGDSEM) ang pagsuspenso sa operasyon sa tanang panagatan, mga passenger vessel, ug mga commercial watercraft isip usa ka precautionary measure.
Gimanduan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga hingtungdan nga ahensiya sa gobiyerno nga daling molihok aron tubagon ang mga panginahanglanon sa mga apektadong pamilya.
Matod ni Marcos, ang OCD ug ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nagkoordinar na sa pagtubag sa kalamidad ug nag-monitor sa sitwasyon sa tanang apektadong lugar, samtang ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) gimanduan nga i-pre-position ang mga relief goods ug sigurohon nga andam og magamit ang mga evacuation center. / TPM / SunStar Philippines