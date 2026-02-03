1.9-M ka mga bata sa Mindanao nakadawat og bakuna batok tipdas

Hapit 1.9 milyon ka mga bata sa Mindanao nga nag-edad og unom hangtod 59 ka bulan ang nabakunahan na batok sa measles-rubella kon tipdas ug tipdas-pula sa Department of Health (DOH).
Sumala sa datos sa DOH, moabot sa 1,899,824 ka mga bata ang nakadawat na og turok sa anti-tipdas sa tibuok Mindanao.
“In just the second week of the Ligtas Tigdas campaign in Mindanao, a total of 1,899,824 children aged six to 59 months have been protected from measles and rubella,” matod sa DOH.
Samtang, gipahayag sa DOH nga aduna pay 958,285 ka mga bata nga nag-edad og 6 hangtod 59 ka bulan sa Mindanao ang target pa nga bakunahan base sa datos niadtong Pebrero 1.
“The Ligtas Tigdas campaign is being implemented by the DOH and local government units to protect children from hospitalization and death caused by measles and rubella,” sumala sa ahensiya.
Ang Davao Region mao ang adunay kinadak-ang ihap sa mga bata nga kinahanglan pa og bakuna, diin 230,386 pa ang wala maabot, samtang 282,623 na ang nabakunahan.
Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), 201,959 ka mga bata ang wala pa mabakunahi, samtang 375,271 na ang nakadawat niini.
Adunay kinatibuk-ang 170,538 ka mga bata sa Soccsksargen ang nagpabiling wala pa mabakunahi, samtang 280,712 na ang nakadawat og turok batok sa measles-rubella.
Sa Zamboanga Peninsula, 147,542 ka mga bata ang kinahanglan pa og bakuna, bisan pa man kon 376,164 na ang nabakunahan.
Sa Northern Mindanao, 141,555 ka mga bata ang wala pa makadawat og turok batok tipdas, samtang 382,064 na ang nabakunahan.
Sa Caraga, kinahanglan pa nga maabot sa DOH ang 66,305 ka mga bata, samtang 202,990 na ang nabakunahan batok sa measles-rubella.
Gisugdan sa DOH ang Phase 1 sa programang MR-SIA sa Mindanao niadtong Enero 19 ug molungtad kini hangtod sa Pebrero 13. / Anton Banal / SunStar Philippines