1998 jersey ni Jordan nahalin og $14 million

Nahalin ang jersey nga gigamit ni basketball legend Michael Jordan sa Game 2 sa “Last Dance” 1998 National Basketball Association (NBA) Finals series sa kantidad nga $14 million, usa ka rekord.
Gianunsiyo sa Hunt Auctions kagahapon, Martes, Oktubre 13, 2026 (PH time), nga ang maong jersey nga adunay autograph ni Jordan, gipalit sa Miami real estate investor nga si Ron Firman sa usa ka private sale.
Matod sa Hunt Auctions, mao kini ang labing mahal nga pagkahalin sa usa ka basketball memorabilia.
Sa nahigustang finals series, naagak ni Jordan ang Chicago Bulls sa ikaunom ug katapusan niining kampyunato sa NBA. /Gikan sa wires