1.9M ka deboto sa prosisyon

Niabot sa 1.9 ka milyon ka mga deboto ang nisalmot sa 5.5 ka kilometro nga gitas-on sa Solemn Foot Procession gikan sa Basilica nga nagsugod sa ala-1:00 sa hapon niadtong Sabado, Enero 17, 2026.
Ang rota sa prosesyon miagi sa mga dalan D. Jakosalem, Magallanes, A. Borromeo, Leon Kilat, J. Alcantara, V. Rama Ave., B. Rodriguez, ug Osmeña Blvd. sa dili pa kini mobalik ngadto sa Basilica.
Niadtong miaging tuig, ang maong kalihukan nakadani og 1.4 ka milyon ka mga partisipante.
Apan, si Cebu City Councilor David Tumulak, ang pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Council (CDRRMC), nibutyag nga ang gidaghanon sa mga deboto karong tuiga niabot sa kapin 1.9 ka milyon.
Pagka-alas 2 sa hapon, ang mga deboto nagsugod na sa pagtapok sa Pilgrim Center sa Basilica aron paabuton ang pag-abot sa imahe sa Señor Sto. Niño.
Daplin sa Osmeña Blvd., libuan ang nagpundok aron magpaabot sa prosisyon.
Usa sa mga deboto nga si Natasha Belloc nitug-an sa SunStar Cebu nga ang solemn foot procession karong tuiga mas hapsay ug mas limpyo kon itandi sa miaging tuig.
Matod niya, mas dasig ang mga senior citizen nga mosalmot tungod kay adunay mga medic ug mga boluntaryo nga nagtinabangay.
“Ang rason ngano nga dili gyud nako palabyon kining tradisyona kay sa dihang nanganak ko sa akong anak, hapit siya mamatay ug mao kini ang akong paagi sa pagpasalamat,” asoy pa niya.
Laing deboto, si Genetes Jarina, nipadayag nga wala gyud siya mosipyat niining tradisyona human nadungog ang iyang pag-ampo nga ang iyang gikahadlokan nga sakit nga kanser nag-negatibo sa resulta.
Si Rosita Mercide, usa ka 75-anyos nga deboto, niingon usab nga nagsugod siya sa pag-apil sa solemn foot procession sukad pa niadtong dekada 1960.
Matod niya, ang iyaha rang pag-ampo sukad kaniadto mao nga magpabiling himsog ang iyang pamilya ug makakaon sila og katulo sa usa ka adlaw.
Ang carroza nga nagdala sa imahe sa Señor Sto. Niño niabot sa Basilica sa alas-3:27 sa hapon, o dul-an upat ka oras human kini nagsugod.
Walay dautang insidente nga natala atol sa Solemn Foot Procession. / BKA