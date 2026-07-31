1K ka agoho seedlings gitanom sa Oslob isip hulip sa gipamutol nga mga kahoy

Isip hulip sa 10 ka kahoy nga giputol aron mahatagan og agianan ang bag-ong sports complex, sobra sa 1,000 ka seedling sa agoho ang gitanom sa Upper Barangay Nueva Caceres, Lungsod sa Oslob niadtong Biyernes sa buntag, Hulyo 31, 2026.
Ang mga kawani gikan sa Community Environment and Natural Resources Office (Cenro) sa Argao nitan-aw ug nisaksi sa maong nga kalihukan.
Ang mga seedling maoy nihulip sa mga kahoy nga gipamutol niadtong Hulyo 13 alang sa pagpatukod sa bag-ong Oslob Sports and Cultural Complex.
Tuyo sa maong lakang nga mapadako ang lasang sa dapit ug suportahan ang mga paningkamot batok sa pagbag-o sa klima sa munisipyo.
Ang Agoho (Casuarina equisetifolia), usa ka lumad nga kahoy sa Pilipinas nga sakop sa pamilyang Casuarinaceae, adunay sama sa pine tree nga mga dahon ug mahimong motubo hangtod sa 40 ka metros ang gitas-on.
Sumala sa National Parks Development Committee, ang ngalan sa specie niini gikan sa Latin nga pulong nga equisetifolia nga nagpasabot og “horse hair” nga naghubit sa nagbitay nga mga sanga ug dahon sa maong kahoy.
Sa pamahayag gikan sa Oslob Public Information page, ang maong kalihukan gipangulohan ni Mayor Ronald Guaren, kauban ang mga lokal nga opisyal, kawani sa munisipyo, mga representante sa national agency , ug mga stakeholders sa komunidad. / CDF