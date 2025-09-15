1K ka housing units gi-turn over, sa naapektuhan sa PNR, Laguna

Nangulo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa inagurasyon ug turnover sa 1,099 ka bag-ong balay alang sa mga informal settler nga napapahawa sa una nilang gipuy-an gumikan sa katukoran sa Philippine National Railways (PNR) South Long Haul Project, Dakbayan sa San Pablo, Laguna.
Ang P769-milyunes nga St. Barts Southville Heights Housing Project nga gigastuhan pinaagi sa trust fund sa Department of Transportation (DOTr) ug giimplementar sa National Housing Authority (NHA), nahuman niadtong Hunyo 2025, human sa groundbreaking niadtong hinapos nga bahin sa 2023.
Matag benepisyaryo adunay row house nga nahimutang sa 40.5-square-meter nga lote nga adunay koneksyon sa suplay sa tubig ug kuryente.
“Kasama ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya,” sigon pa ni Marcos atol sa iyang pakigpulong ngadto sa beneficiaries niadtong Lunes, Septiyembre 15.
Lakip sa mga pasilidad nga gitukod sa lugar mao ang tulo ka andana nga eskuylahan sa elementarya, daycare center, health center, livelihood training center, covered court, merkado, tricycle terminal, ug material recovery facility.
Matod ni Marcos nga kini nga mga pasilidad nauyon sa “Pambansang Pabahay Para sa Pilipino” Program nga nagtinguha sa paghatag og desente nga balay sa mga Filipino. / PNA