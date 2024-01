1K ka kawani sa City Hall hayan pangtaktakon

Wa pay klaro ang dangatan sa dul-an sa 1,000 ka kaswal nga mga empleyado sa Cebu City Hall tungod kay si Mayor Michael Rama nagtinguha sa pagkab-ot sa iyang tumong sa “rightsizing” sa manpower sa City Government.

Hinuon, ang Siyudad maningkamot nga makapangita og trabaho alang niadtong mga empleyado nga maapektuhan sa downsizing, matod ni Rama sa press conference sa Martes, Enero 2, 2024.

Matod niya nga ang plano mao ang pagpaminus sa gi­daghanon sa mga empleyado, regular, casual o job order (JO), ngadto na lang sa 3,000 sa dili pa matapos ang iyang termino sa 2025.

Aron mapugngan ang butang nga mapulitika, siya mi­ingon nga ang performance sa trabaho sa mga empleyado susihon. Kadtong makapasar magpabilin, samtang kadtong mapakyas buhian.

Si Rama niingon nga gusto niyang mapahapsay ang “online transactions” ug paperless na ang tanang mga buhatan ug departamento aron mas sayon ang transaksyon sa City Hall.

Matod niya nga gilauman niya nga 27 ka mga departamento ang makonektado online.

“We’re pursuing doing an ease of doing business, and online too. Twenty-seven departments are expected to be online. So there will less people coming to City Hall and because of that we are pursuing ‘rightsizing’ as a management prerogative,” matod ni Rama.

Giduso usab sa mayor nga i-outsource ang ubang mga gimbuhaton ug trabaho nga mabakante, ingon man limitahan ang pagsulod sa mga tawo ug pakig-uban sa publiko.

Si Rama niingon nga sa unang higayon nga siya nahimo’ng mayor niadtong 2010, ang City Hall adunay dul-an sa 4,000 ka mga empleyado.

Ang maong gidaghanon misaka ngadto sa 10,000 sa dihang ang coronavirus pandemic miigo ubos sa administrasyon ni anhing mayor Edgardo Labella, matod niya.

Siya miingon nga ang Commission on Audit nakakita nga ang mao nga gidaghanon sobra ug giisip kini nga “pag-usik sa salapi.”

Matod ni Rama nga niadtong Oktubre pa unta sugdan ang rightsizing, apan nakahukom siya nga i-defer ngadto sa 2024 aron makadawat ang mga empleyado sa ilang Christmas bonus.

“Likely the regular employees will not be affected by the downsizing since they cannot be terminated because of security of tenure unless, of course, there are grounds. Number two, for casuals, if they are not renewed, then they are not terminated but they are not renewed. Non-renewal and termination are not the same. When it comes to job orders, it’s the same with casuals,” matod ni Rama.

Sa samang press conference, si Henry Tomalabcab, hepe sa Human Resource Development Office (HRDO), niingon nga ang City Hall sa pagkakaron adunay 9,000 ka mga empleyado sa payroll niini.

Matod niya nga kapin sa 4,000 ang JOs, samtang 3,212 ang kaswal nga empleyado, 1,400 lang ang regular nga empleyado, samtang 200 ang co-terminus, ug 40-plus ang contractual employees.

Siya miingon nga ang renewal sa kaswal nga mga appointment sa mga empleyado nagpadayon, ug nidugang nga 2,046 na-renew sugod niadtong Martes.

Hinuon, wa siyay kasiguruhan nga ma-renew ang appointment sa laing 1,000 ka kaswal nga mga empleyado.

Gipahibawo usab ni Rama nga unom ka buwan ang security of tenure sa tanang empleyado nga ma-hire sa Enero ug Hunyo inay sa naandang tulo ka buwan.

INTERBENSYON

Sa laing bahin, ang City Hall mopatuman og mga interbensyon aron mamaminusan ang epekto sa pagkunhod, lakip na ang pagpakiglambigit sa mga employer sa pribadong sektor aron madasig sila sa pagkuha sa apektado’ng mga empleyado.

Si Suzzane Ardoza, pangu sa Department of Manpower Development and Placement, niingon nga mopahigayon sila og special recruitment activity sulod sa semana aron pagtabang niadtong wala ma-renew ang appointment.

Matod niya nga naghulat sila sa HRDO nga maghatag kanila og pinal nga listahan aron mailhan ang mga mawad-an og trabaho ug kinsa ang nagkinahanglan og tabang.

Si Ardoza niingon nga ang apektado’ng mga trabahante adunay opsyon nga makapahimulos sa ilang livelihood assistance gikan sa Department of Labor and Employment, o mga programa sa pagbansay uban sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).