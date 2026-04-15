1K ka plaka nahatag sa LTO 7 sa gilusad nga ‘Friendly Flag Down’

Moabot sa 1,077 ka mga plaka sa sakyanan ang gipang-apud-apod sa Land Transportation Office (LTO) 7 dungan sa paglusad sa ilang programang “Friendly Flag Down” niadtong Martes, Abril 14, 2026, sa Central Visayas.
Ang maong mga operation gipahigayon adlaw-adlaw sugod sa alas 6:00 hangtod sa alas 8:00 sa buntag, ug alas 5:00 sa hapon hangtod sa alas 7:00 sa gabii.
Sumala ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan, ang tumong niini nga inisyatibo mao ang pagpalig-on sa pagpatuman sa mga balaod sa rehistrasyon dungan sa paghatag og paspas ug sayon nga serbisyo alang sa mga motorista diha mismo sa kadalanan.
Sa kinatibuk-ang 1,077 ka mga plaka nga na-release, 1,000 niini gikan sa Sugbo, samtang 77 ang gikan sa Bohol.
Gipasabot sa ahensiya nga ang mga personnel sa LTO 7 mopahigayon og flag-down operations nga magsentro sa mga sakyanan nga wala pa’y permanenteng plaka.
Ubos niini nga programa, parahon sa mga awtoridad ang mga sakyanan ug motorsiklo nga naggamit pa og temporary plates aron pahibaw-on ang mga tag-iya kon anaa na ba ug mahimo na bang makuha ang ilang permanenteng plaka.
Sa unang adlaw sa programa, gitabangan ang mga motorista sa pagsusi sa status sa ilang mga plaka pinaagi sa pagpakita sa ilang Official Receipt (OR) ug Certificate of Registration (CR). Pinaagi niini, masusi dayon sa mga awtoridad kon available na ba ang plaka ug ma-release kini sa madaling panahon.
Kini nga programa usa ka proactive ug service-oriented nga kampanya sa Central Visayas nga gidesinyo aron masulbad ang problema sa mga wala pa makuha nga plaka. / DPC