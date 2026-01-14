1K ka polis ipakatap sa Walk with Mary

Gipahugtan na sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang pagpangandam alang sa seguridad sa pagpahigayon sa “Walk with Mary” sa Huwebes sa kaadlawon, Enero 15, 2026.
Gipaabot nga dagsaon ang maong kalihukan sa liboan ka mga debotong Katoliko.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, Information Officer sa CCPO, kapin sa usa ka libo ka mga police personnel ang ipakatap sa kadalanan. Makigtambayayong usab kanila ang uban pang ahensiya sa gobiyerno sama sa Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine Coast Guard (PCG), Philippine Army, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), Cebu City Transportation Office (CCTO) ug mga “force multipliers” o barangay tanod.
Gawas sa lokal nga kapulisan, aduna sab augmentation gikan sa silingang rehiyon.
Moabot sa 200 ka personnel ang gikan sa Negros Island Region (NIR), samtang 301 usab gikan sa Police Regional Office (PRO) 8.
Kini nga mga personnel maoy mobantay sa Walk with Mary ug sa mosunod nga Traslacion padulong sa Mandaue human sa misa sa Basilica Minore del Santo Niño.
Usa sa gitun-an og maayo sa kapulisan mao ang pagdumala sa pundok sa mga tawo sugod sa Fuente Osmeña Rotunda paingon sa Basilica.
Tinguha sa kapulisan nga malikayan ang stampede, ilabi na nga nakasinati og grabeng kahuot atol sa bag-ohay lang nga “Walk with Jesus.”
Namatikdan nga nihuot ang agianan sa dapit sa Abellana National High School tungod sa nagpadayong BRT Station, hinungdan nga maghimo sila og mas maayong pamaagi aron dili na kini masubli. / AYB