1K nagpatabang sa DOH mental health hotline

Dul-an 1,000 ka mga tawo ang nangayo og tabang sa Department of Health (DOH) Mental Health Hotline niining nilabay nga panahon sa holidays, sumala sa social media post sa ahensiya niadtong Sabado.
Base sa datos gikan sa National Center for Mental Health (NCMH), niabot sa 961 ka callers ang nanawag sa hotline gikan niadtong Disyembre 21, 2025, hangtod Enero 2, 2026.
Namatikdan ang pagsaka sa gidaghanon sa mga tawag niadtong Disyembre 30, 2025, diin ang labing komun nga mga reklamo naglakip sa problema sa relasyon o lovelife, anxiety , ug mga simtomas sa depresyon.
Matod sa mga awtoridad sa panglawas, kining maong pagsaka nagpakita sa kakapoy sa emosyon ug hunahuna nga nasinati sa pipila ka indibidwal panahon sa holidays—usa ka panahon nga sagad nagdala og grabeng stress ug personal nga mga hagit.
Gibutyag sa DOH nga magpadayon sila sa pag-monitor sa mga kaso sa mental health hangtod sa Enero 5 isip bahin sa ilang post-holiday surveillance, aron maseguro ang dinaliang pagtubag sa mga motumaw nga kabalaka.
Gipaneguro usab sa departamento sa publiko nga magpabiling bukas ang ilang mga mental health hotline ug giawhag ang mga nakasinati og kaguol o kalisod sa emosyon nga mangayo og propesyonal nga tabang ug suporta.
Gisubli usab sa ahensiya ang panawagan alang sa dugang awareness bahin sa mga isyu sa mental health ug giawhag ang matag usa nga dili magpanuko sa pagpangayo og tabang. / PR