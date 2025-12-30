1K nga sakop sa CCPO ipakatap sa pagsugat sa Bag-ong Tuig

Kapin sa usa ka libo ka mga polis sa Dakbayan sa Sugbo ang ipakatap atol sa pag sugat sa Bag-ong Tuig.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga nangandam na sila sa pagsugat sa Bag-ong Tuig sukad pa sa pagsugod sa holiday season nga gitawag nila og Oplan Paskuhan.
Daghang mga polis nga makita sa kadalanan nga magpatrolya ilabi na sa mga sudlonong bahin sa kabarangayan aron mahatagan og proteksyon ang publiko.
Nabantayan sa kapulisan nga daghang mga langyaw ug lokal nga mga bisita nga naa sa Siyudad sa Sugbo tungod sa kataas sa bakasyon.
Gipabutangan og daghang polis ang mga tourist area, malls, ug ubang mga dapit nga suroyanan sa mga turista.
Giawhag usab ni Ylanan ang mga Sugboanon nga magbantay sa mga dautang elemento sa katilingban nga sila ra sab ang gibantayan.
Usa sa iyang pahimangno nga dili mag-post sa social media kon asa sila nanuroy o nagbakasyon aron dili mamatikdan sa mga kriminal.
“Ato lang pahimangno sa atong katawhan like number 1 discipline sa social media, ayaw mo'g post nga “At this moment” ATM nga wala mo sa inyohang balay, kon mobakasyon mo pwede mo mag-post pero after na siguro, aron dili mo mahimong target sa mga kriminal,” matod ni Ylanan.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, una na nga nipahibalo nga alerto ang kapulisan sa Central Visayas.
Usa sa ilang patutokan sa deployment sa iyang mga personnel mao ang krimen nga mahitabo panahon sa pagsugat sa Bag-ong Tuig.
Tinguha nila nga zero crime ug walay mabiktima sa pabuto sa tanang lugar sa rehiyon 7 ug mopalit sa mga pabuto diha sa lehitimo nga mga firecracker retailer.
Lakip sa gipanawagan sa publiko nga dili magpabuto og armas sa pagsugat sa Bag-ong Tuig tungod kay dako kini nga peligro nga mahimong makapatay og tawo niadtong maigo.
“Wag po tayong mag-indiscriminate firing gamit yung mga baril natin sapagkat 'yan po ay napakadelikado . Maari kayong makapatay, maaring masaktan niyo ang inyong sarili at higit sa lahat may kaukulang pagkakulong,” matod ni Maranan.
Kapin sa 10,000 ka mga polis ang ipagawas ni Maranan aron maseguro nga hapsay ug malinawon ang tibuok Central Visayas atol sa Bag-ong Tuig./AYB