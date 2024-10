1st Bridge gi-ayo, huot nga trapiko masinate

Gipahibawo ang mga motorista nga mogamit sa unang tulay nga nagsumpay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug mainland Cebu nga mangandam alang sa mga semana nga huot ang dagan sa trapiko tungod sa nagpadayon nga pag-ayo sa kalsada.

Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu 6th District Engineering Office nag-awhag sa mga drayber nga maghinayhinay aron masiguro ang kaluwasan sa pagmaneho.

Niadtong Oktubre 2, 2024, ang DPWH Central Visayas nagpagawas og travel advisory sa Facebook nga nag-anunsiyo sa pag-rehabilitate sa Mandaue-Mactan Bridge nga nahimutang sa A.C. Cortes Avenue sa Dakbayan sa Mandaue.

Si Daffodil Jugan, public information officer (PIO) sa DPWH Cebu 6th District Engineering Office, mikonpirmar sa maong sitwasyon human nga nahinabi sa SunStar Cebu, Lunes, Oktubre 7, 2024.

Matod ni Jugan nga ang nagpadayon nga pagmintinar sa kalsada sa duha ka lane tungod sa pagkaraan na sa aspalto.

Ang pagtrabaho sa maong kalsada gihimo gikan sa alas 10 sa gabii hangtod alas 4 sa buntag nga nagpahigayon og stop-and-go traffic system alang sa tanan nga motorista nga mogamit sa bridge.

“The flow of traffic is slow as vehicles need to reduce speed due to the uneven surface,” sigon ni Jugan.

Si John (tinood nga ngalan gitago) sa laing interbyu sa SunStar Cebu niadtong Domingo, miingon nga hapit siya matumba samtang nagsakay og motor paingon sa Lapu-Lapu City nabalaka bahin sa posibleng mga aksidente tungod sa nagpadayong trabaho.

Alang sa mga lakang sa kaluwasan, ang DPWH Cebu 6th District nga maoy responsable sa maong proyekto, nagbutang og mga pasidaan nga dili tumong ang dalan hinungdan nga gipahimangnoan ang mga motorista nga maghinay.

Sumala ni Jugan nga ang buhatan nagbutang og mga karatula nga nagpakita sa dili patas nga agianan sa dalan ug nagpasidaan sa mga motorista nga maghinayhinay.

“While the project is ongoing, we have been diligent in reminding everyone and providing advisories. Drivers should really slow down while using the bridge, especially at night,” dason pa ni Jugan.

Hangtod Oktubre 7, ang road maintenance team ma­lam­puson nga nagbutang og aspalto sa 300-metros nga bahin.

Ang gipahigayon nga trabaho naglakip sa pag-andam sa deck slab, pagbutang og waterproofing membrane, ug pag-overlay sa aspalto.

Ang proyekto nga adunay budget nga P38,549,999 gilauman nga mahuman karong buwana depende sa kondisyon sa panahon.

Ang pag-repaint usab nagpadayon sa bahin sa tulay nga nadaot sa sunog sa Barangay Looc, Mandaue City, niadtong Marso 12.

Ang Mactan-Mandaue Bridge, nga opisyal nga ginganlan og “Serging Veloso Osmeña Jr. Bridge” nagtabok sa Mactan Channel ug nagkonektar sa Siyudad sa Mandaue ug Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Ang tulay nagserbisyo isip nag-unang rota alang sa mga residente ug lokal nga nagbiyahe tali sa duha ka siyudad. /