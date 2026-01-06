1st Bridge sirhan atol sa Traslacion

Gipahibalo sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, pinaagi sa City Traffic Management System (CTMS), ang kausaban sa schedule alang sa Traslacion sa ika-461 nga Fiesta Señor Santo Niño sa Enero 16 ug 17, 2026.
Kini nga kausaban naghatag og mas taas nga oras sa mga deboto gikan sa silingang mga dakbayan sa pagduaw sa Milagrusong Imahe sa Señor Santo Niño.
Ubos sa bag-ong eskedyul, ang imahe magpabilin tibuok gabii sa Nuestra Señora de Regla Parish-National Shrine.
Tungod niini, ang 1st Mactan-Mandaue Bridge sirad-an sa tanang sakyanan sugod sa alas 5:30 sa buntag hangtod sa alas 8:30 sa buntag aron mohatag og dalan sa Traslacion.
Giawhag ang mga biyahedor nga mopaingon sa Mactan-Cebu International Airport ug uban pang bahin sa Metro Cebu nga planuhon og sayo ang ilang biyahe.
Ang mga patigayon giawhag usab sa pag-adjust sa ilang oras sa trabaho tungod sa pagsira sa mga dalan.
Ang tanang motorista adto una sa Marcelo Fernan Bridge ug vice versa, hangtod nga maablihan og balik ang Unang Tulay.
Mga dalan nga temporaryong sirad-an sa Enero 16, 2026:
— G.Y. Dela Serna Street: Gikan sa eskina sa P. Rodriguez Street paingon sa Unang Tulay.
—P. Rodriguez Street: Gikan sa Canjulao Intersection paingon sa eskina sa B.M. Dimataga Street (ang mga sakyanan paingon lang sa parking area ang pasudlon).
— S. Osmeña Street: Gikan sa eskina sa Ceres Street paingon sa eskina sa G.Y. Dela Serna Street ug Lopez Jaena Street.
— Lopez Jaena Street ug B.M. Dimataga Street.
— 1st Mactan-Mandaue Bridge: Sa duha ka tumoy, lakip na ang bahin sa M.L. Quezon Avenue sa Barangay Pajo.
Ang mga motorista gikan ug paingon sa Cordova giawhag sa pag-agi sa A. Tumulak Street, moagi sa Lapu-Lapu City Hospital (Brgy. Gun-ob), moliko sa tuo sa S. Osmeña Street, moliko sa wala sa Lt. Gen. Eleno Amores Sr. Road (Hoops Dome Road), moliko sa tuo sa Humay-Humay Road, ug moliko sa wala sa Maximo V. Patalinghug Jr. Avenue.
Sa Sabado, Enero 17, 2026, dunay Send-off Mass sa alas 4:00 sa buntag sa Birhen sa Regla Shrine.
Sa alas 5:00 sa buntag, magsugod ang mubo nga prosisyon paingon sa Naval Forces Central sa Barangay Looc alang sa Fluvial Procession.
Sirad-an ang G.Y. Dela Serna Street, P. Rodriguez Street, Lopez Jaena Street, Looc Proper (duol sa Naval Forces Central), ug bahin sa S. Osmeña Street.
Sundon gihapon ang rerouting sa Cordova sumala sa giasoy. /