1st Cebu pickleball open malampuson

Malampuson ang labing unang Cebu Pickleball Open Tournament 2026: The Blazing Torch and True Edge Cup nga gipahigayon ning bag-ohay lang sa Net and Paddle, nga nahiluna sulod sa LuDo Complex sa Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Matod sa usa sa mga nag-organisar nga si Hermano Allan Delantar, nakab-ot ang tulo ka tinguha ug tumong sa torneyo, nga gipasiugdahan sa Antorcha De La Libertad Lodge No. 2 ug Espada De Rectitud Lodge No. 3 sa The Sovereign Grand Lodge of Visayas and Mindanao-Gran Logia Soberana del Archipielago Filipino (TSGLVM-GLSdAF).
Gitataw ni Delantar nga ang ilang intensyon sa pagpasiugda ning maong torneyo mao ang pagpalambo sa pickleball sa Sugbo, pag-ugmad sa panaghigalaay, ug pagtabang sa mga nanginahanglan.
Gipasabot ni Delantar nga tipik sa kita sa torneyo ihatag isip donasyon sa charitable institution nga motabang sa katawhan nga pilion sa mga nag-organisar ug aprubahan sa TSGLVM–GLSdAF.
Gipangulohan nila ni Bombie Ledesma ug Karlo Ledesma ang mga mananaog sa torneyo nga gisuportahan nila ni Mhark Anthony Lao, Clint Libarnes, Dave Baldoza sa ADB Var Rental, Howard Lazarte sa Pickle Rank, ug Bola Pickleball PH.
Ang mga Ledesma ningpukan sa panagpares nila ni Alfredo Arradaza III ug Eliezer Yac sa finals sa men’s doubles open aron angkunon ang kampyunato.
Ningpatigbabaw sa sa women’s double’s open mao sila si Sheina Martinez ug Selena Monique Olo kinsa nilupig nila ni Karyll Salas ug Jeanette Eduave sa finals.
Ang panagpares nila ni Salas ug Dwayne Constantine Balibalos mao ang ningkampyon sa mixed open.
Sa beginners category, sila si Marshy Vidal ug Justine Cañete mao ang nikampyon sa mixed doubles, sila si Kent Homer Gongob ug John Philip Pogoy ang naghari sa men’s doubles samtang sila si Niña Sequino ug Lyka Campugan ang nikampyon sa women’s doubles. / ESL