1st MVP trophy ni Jun Mar Fajardo ipabaligya para sa Typhoon victims

Mobuhi sa iyang labing unang MVP trophy ang Sugboanon nga bigman June Mar Fajardo para ibaligya sa auction alang sa biktima sa bagyo nga niigo sa nasod.
Iapil sa 35-anyos nga San Miguel star sa auction ug fund raising project sa Alagang Kapatid Foundation ang iyang unang MVP trophy nga nakuha niadtong tuig 2014.
Si Fajardo naghupot sa league-record nga siyam ka MVP awards.
“Special sa akin itong MVP na ito. Lahat ng pinagdaanan ko, hirap, pawis, dugo, nandito sa trophy na ito,” matod ni Fajardo.
Bisan unsa pa man ka memorable kang Fajardo ang maong trophy, andam kini niyang buhian alang sa mga Filipino nga nanginahanglan og tabang tungod sa bagyo, labi na ang mga Sugboanon nga naigo sa Typhoon Tino. / RSC