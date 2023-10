1st Sama-Bajau civil mass wedding sa CV gipahigayon

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII ug Cebu City Government, uban sa partners sama sa Nano-Nagle Child Care and Learning Center Inc. Cebu, National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Regions 6 ug 7, ug Philippine Statistics Authority (PSA) Region 7, nag-organisar sa unang Sama-Bajau civil mass wedding alang sa Indigenous Peoples (IP) community isip panapos nga kalihukan sa National IP month celebration.

Napulo ug walo (18) ka magtiayong Sama-Bajau gikan sa Sitio Alaska, Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo, nagbinayloay sa ilang “I Dos” sa usa ka civil mass wedding nga gipahigayon sa Social Hall sa Cebu City Hall niadtong Huwebes, Oktubre 26, 2023.

Ang mga ahensya nag-orga­nisar sa unang Sama-Bajau nga komunidad aron mahimong legal ang IP couples union nga gikasal sa tradisyonal nga mga seremonyas sa kaminyuon, diin ang tribal chieftain o lider ang nagdumala.

Gipasiugdahan sa Comprehensive Program for Street Children, Street Families, and Indigenous Peoples in Street Situations (Compre) sa DSWD, ang aktibidad nagtumong sa pagtabang sa mga IP couples nga makakuha sa ilang marriage license ug ibutang ang ilang kaminyuon sa ubos sa talaan sa balaod.

Ang local chief executive sa City Government of Cebu, Mayor Michael L. Rama, maoy nag-solemnize sa kasal.

Sa iyang mensahe, siya ni­ingon nga sa daghang mga okasyon nga iyang gidumala ang usa ka mass wedding, kini ang iyang una alang sa usa ka IP community.

“We hope that this will not be the first and the last wedding for Sama Bajau but hopefully more for other couples,” matod sa mayor.

Si DSWD-7 Assistant Regional Director for Operations Juanito C. Cantero nagpasalamat sa tanang mga miyembro sa inter-agency body ug miila sa ilang kontribusyon aron mahimong posible ug malampuson ang kalihukan.

Ang tanan nga mga magtia­yon mga benepisyaryo usab sa panimalay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), nga naghimo sa programa nga usa ka convergence nga kalihukan sa gobyerno ug pribadong sektor.

Sila si Samari Daomani ug Paulita Aliudin usa sa mga magtiayong Sama-Bajau.

Si Aliudin kanhi empleyado sa DSWD ug nagtrabaho isip social welfare aide, karon usa na ka lisensiyado nga magtutudlo, samtang si Daomani usa sa mga unang nakatapos sa kolehiyo sa komunidad nga adunay degree sa maritime transportation.

“Oo, minyo mi sa mata sa among tribu pinaagi sa among tradisyonal nga pamaagi apan wala kami gikuptan nga dokumento. Mao nga kini nga higayon, dako kaayo og tabang aron mahimong legal ang among mga epekto,” paambit ni Paulita atol sa reception sa kasal.

Gusto na unta sa duha nga i-legal ang ilang kaminyuon apan wala kini ipadayon tu­ngod sa mga galastuhan nga niabot sa pagtuman sa mga rekisitos ug pagpangandam sa adlaw sa kasal.

Pinaagi sa suporta sa usa ka multi-stakeholder committee, ang mga Daomani ug ubang mga magtiayon nahuwasan sa galastuhan sa kasal ug nagbinayloay sa ilang “I Dos” atubangan sa mayor sa siyudad ug ubang mga bisita.

Atol sa seremonyas, ningsayaw ang mga magtiayon subay sa beat sa ilang tradisyunal nga musika nga gitawag og Kulintangan, nga gitugtog nga live sa usa sa mga miyembro sa ilang komunidad. Sila usab adunay ilang paghiwa sa cake ug pag-toast sa bino.

Sa wala pa ang kalihukan, ang mga magtiayon miapil sa usa ka prenuptial photoshoot nga nagsul-ob sa ilang mabulukon nga ethnic attire.

Ang Social Marketing Unit (SMU) sa DSWD-7 maoy nagpasiugda sa photoshoot. Makita sa publiko ang mga litrato sa opis­yal nga Facebook page sa DSWD 7 sa DSWD Region VII.