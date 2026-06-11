2-2 buakon sa Gin Kings, Tropang 5G

Duwa karon:
7:30 pm- Ginebra
batok TNT
Magbinuk-anay og tabla, 2-2, ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang 5G sa ilang panagharong og balik karong Biyernes sa gabii, Hunyo 12, 2026, alang sa Game 5 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Tropang 5G maoy nakapugos ning maong panagtabla human nila gipangbuntog ang Gin Kings, 106-98, sa Game 4 niadtong Miyerkules sa gabii, Hunyo 10.
Ning maong kadaugan, adunay laing nibida alang sa Tropang 5G. Kini mao si Jordan Heading, kinsa nagpauwan og 29 puntos.
“My teammates did a good job finding me. I found some rhythm and I took advantage of it,” matod ni Heading, kinsa lang nag-average og 10 puntos sa nag-unang tulo ka mga duwa sa best-of-seven series.
Ang gipakita ni Heading ning duwaa nagsilbeng bunga sa kanunay nga ipahinumdom ni TNT coach Chot Reyes sa iyang mga magduduwa nga kinahanglang mokayod og maayo ang tanan.
Ning higayuna, gilauman nga mosandig lang gihapon og maayo ang Tropang 5G sa naandan nilang mga sinaligan nga sila si import Chris McCollough, Roger Pogoy, Jayson Castro ug Calvin Oftana apan dili ikasurpersa nga aduna na sab laing magduduwa ang mobida sa Tropang 5G.
“It’s actually the combination of guys putting the points and our defense. It kept us in the game in the second half and allowed us to pull off the win.”
Sa iyang bahin, giangkon ni Ginebra coach Tim Cone nga dili maayo ang ilang duwa sa 2nd half sa Game 4 ug kinahanglang makabawi sila niini.
Sama sa gilauman, ang Gin Kings mosalig og maayo nila ni Best Player of the Conference awardee RJ Abarrientos, 4-time Best Import Justine Brownlee, Japeth Aguilar, ug Scottie Thompson.
Ning maong series, nagpulipuli pagdaog ang duha ka mga kampo gikan sa Game 1.
Game 4 boxscores:
TNT (106) – Heading 29, McCullough 24, Castro 14, Oftana 12, Ganuelas-Rosser 10, Nambatac 7, Galinato 5, Pogoy 5.
Ginebra (98) – Brownlee 32, Abarrientos 21, J.Aguilar 12, Rosario 11, Holt 5, Thompson 4, Abis 4, Pinto 4, Gray 3, Cu 2. Quarterscores: 16-21, 50-53, 75-68, 106-98. / ESL