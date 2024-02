2-2, tinguha sa Magnolia kontrata SMB

Suwayan sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots pagtabla ang championship series sa Philippine Basketball Assocation (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa ilang pagpakigsangka og balik sa San Miguel Beermen sa Game 4 sugod karong alas 7:30 sa gabii, Pebrero 9, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Nanghinaot ang Hotshots nga magpadayon ang maayo nilang depensa hilabi na batok sa makapaukyab nga import sa San Miguel Beermen nga si Bennie Boatwright ning sangkaa.

Tataw nga ang depensa sa Hotshots maoy naghatod kanila sa kadaugan sa Game 3, 88-80, niadtong Miyerkules, Pebrero 7, 2024, nga maoy nakapahak sa labaw sa Beermen sa best-of-seven series, 2-1.

Ning maong duwa, ang import sa Hotshots nga si Tyler Bey wala kaayo nakaarte sa opensa ug igo ra kining nakahimo og 11 puntos gumikan kay nakatutok kini sa pagdepensa ni Boatwright.

"I think he's the best player to be assigned on Boatwright," matod ni Magnolia coach Chito Victolero kabahin ni Bey, kinsa nag-average og 25 puntos ug 15 rebounds sa wala pa ang Game 3.

"Tyler is also a very skilled player, very athletic, he's long and he's quick."

Nakamugna man tuod gihapon og 27 puntos ug 13 rebounds si Boatwright sa Game 3 apan nakahimo sab kini og 20 ka turnovers, nga nakatabang og dako sa Hotshots.

"TBey knows that we need that defensive mentality against Boatwright and he's the one assigned," dugang ni Victolero.

"Hopefully next game magawa niya yung same job na yan, same mentality sa defense."

Tungod sa obligasyon ni Bey sa depensa, ang Hotshots mosandig og maayo sa ilang lokal nga ginsakupan hilabi na nila ni Paul Lee ug Mark Barroca alang sa opensa.

Labing seguro, ang Beermen adunay adjustments nga pagahimuon ning higayuna.

Game 3 boxscores:

Magnolia (88) – Barroca 20, Lee 12, Bey 11, Sangalang 11, Dionisio 11, Jalalon 10, Dela Rosa 7, Abueva 6.

San Miguel (80) – Boatwright 27, Perez 16, Fajardo 11, Teng 10, Trollano 7, Lassiter 4, Brondial 3, Ross 2.