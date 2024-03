2 angol sa aksidente sa CSCR sa Talisay

Duha ang angol dihang usa ka tourist van nga nagpadu­long sa habagatan sa lalawigan sa Sugbo, nabangga sa kahoy sa center island sa Cebu South Coastal Road (CSCR), Brgy. Cansojong, dakbayan sa Tali­say, Dominggo sa buntag, Marso 24, 2024.

Naangol mao ang drayber ug ang iyang pasahero nga turista nga usa ka Korean national.

Sa pasiunang imbestigasyon sa City of Talisay Operations and Development Authority (CT-TODA) nga namantala sa ilang Facebook account, nasayran ang van nag-agi sa inner lane nga nagkasingkiay sa laing trak nga nagdagan sa samang direksiyon sa middle lane.

Dugang sa CT-TODA, tu­ngod sa impact, ang van nisaka sa island hinungdan nga nabangga sa kahoy ug niuntol balik apan nibabag na sa dan hinungdan sa kadali nga pagkabalda sa trapiko sa naasoy nga dapit.

Atol ning pagsuwat, ang CT-TODA mohimo pa og dugang imbestigasyon sa maong aksidente ug pag-ila sa mga ngan sa biktima nga sakay sa van, lakip sa nagmaneho sa laing sakyanan. / RRM