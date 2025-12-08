2 angol sa bangga sa motor, traysikad

Duha ang naangol sa panagbangga sa usa ka motorsiklo ug traysikad sa may eskina sa Sityo Sudlon sa Gorordo Avenue, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo alas 4 pasado sa kadlawon, Disyembre 8, 2025.
Si alyas Jolina, 28 anyos, padulong na unta mopauli sakay sa motorsiklo gikan nga nagselebrar sa ilang Christmas party.
Samtang niliko siya padulong sa Sityo Sudlon, aksidente niyang naigo ang nagmaneho sa traysikad nga si alyas Tatay Lito, 50 anyos.
Nakaangkon og daghang samad ug pangos sa nagkadaiyang parte sa lawas si Jolina, samtang si tatay Lito nakaangkon og bali sa ang iyang wala nga kamot.
Niangkon si Jolina nga wala siya nakaklaro sa maong traysikad sanglit duna pud siyay kakulian sa iyang mata.
Matod ni tatay Lito nga padulong unta siya sa may I.T. Park kay maninda og saging nga gikarga sa iyahang traysikad dihang naigo ang iyahang manobela sa maong motorsiklo. / JDG