2 angol sa karambola sa 6 ka mga sakyanan

Duha ang nangaangol human sa karambula sa unom ka mga sakyanan nga nagsugod sa pagbangga sa usa ka cement mixer truck sa alas 5 sa Biyernes sa buntag, Mayo 10, 2024 sa mga eskina sa dan S. Osmeña ug General Maxilom Ext. atubangan sa Robinsons Galleria sa Brgy. San Roque, Siyudad sa Sugbo.

Nawad-an sa brake ang cement mixer truck nga unang nidasmag sa Mitsubishi Montero.

Ang Montero nidasmag sa Elf ug ang Elf nidasmag sa usa ka multicab, nga nidaro sab sa duha ka mga motorsiklo nga dunay mga sakay.

Base sa imbestigasyon ni Police Chief Master Sgt. Alvin De Paz Jacalan, traffic police investigator sa Cebu City Police Office (CCPO), nasayran sa Superbalita Cebu nga ang mga nangaangol nga nagmaneho sa ilang tagsa ka motorsiklo mao sila si Renato Magdadaro 23 , ulitawo, taga Purok Nangka, Bangbang, Cordova ug Henry Ferraren, 49, minyo, taga Pacencia Compound,Tipolo, Mandaue City.

Ang duha daling gipangdala sa Cebu City Medical Center (CCMC).

Samtang ang drayber sa cement mixer truck nga si Elmer Dablo, 51, minyo, taga Poblacion, Sinsin, Siyudad sa Sugbo naa na sa kustodiya sa Cebu City Traffic Enforcement Unit alang sa pagpasaka og kaso nga reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to properties kon way amicable settlement. / DVG