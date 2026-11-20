Malampuson nga naluwas sa mga sakop sa City of Talisay-Traffic Operation and Development Authority (CT-Toda) ang 2-anyos nga batang lalaki nga na-trap sulod sa ilang sakyanan niadtong alas 2 sa hapon, Biyernes, Nobiyembre 20, 2026, sa basement parking sa usa ka tindahan sa Barangay Tabunok, Siyudad sa Talisay.
Sa post sa Facebook page sa CT-Toda nga naglingkod sa luyo sa awto ang bata samtang ang amahan nga maoy nagmaneho sa sakyanan nigawas og na-lock ang pultahan apan iyang nakalimtan og kuha ang yawe nga nagtangag pa sa ignition switch.
Nagdali nga nigawas sa building ang amahan ug nangayo'g tabang sa traffic enforcer nga si Eric Alo nga nag-man sa dagan sa trapiko sa karsada.
Gialarma dayon ni Alo ang Command Center sa CT-Toda aron pahibaw-on ang City Disaster Risk Reduction and Management Office lakip na ang Bureau of Fire Protection (BFP) alang sa himuon nga rescue operation.
Niresponde sab dayon ang laing traffic enforcer nga si Joey Tan ug mga kawani sa tindahan ug gihapak og fire extinguisher ang bildo sa bintana sa awto.
Matod sa traffic enforcer nga nakahukom sila nga buk-on ang bildo aron dili ma-suffocate ang bata nga naa sa awto sulod na sa 10 minutos.
Gigulagway sa CT-Toda nga luwas ra ang bata atol sa paghiling sa mga kawani sa Bureau of Fire Protection (BFP). /