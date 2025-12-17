2 candle vendor, welder sikop sa buy-bust sa Bohol

Duha ka mamaligyaay og kandila ug usa ka welder ang nadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa managlahing barangay sa Tagbilaran City Police Station sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) niadtong Domingo sa hapon ug gabii, Disyembre 14, 2025.
Ang labing uwahing nangadakpan mao ang duha ka mamaligyaay og kandila alas 9:29 sa gabii, saa Purok 8, Barangay Poblacion 1, Siyudad sa Tagbilaran , Probinsya sa Bohol.
Ang mga suspek giila nga silang alyas Alvin, 52, kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Totolan, Lungsod sa Dauis, Bohol apan lumad nga taga Marikina City sa kaulohan ug ang iyang kunsabo nga si Joey, 43, lumad nga taga Nueva Ecija, apan kasamtangan nga nagpuyo sa Purok 2, Mariveles, Lungsod sa Dauis.
Nakuha gikan kanila ang tulo ka dagkong putos sa gituohang shabu nga gisulod sa green nga bag nga adunay printa nga Win 99 nga motimbang sa 3,040 gramos nga mobalor ang tanan sa P20.6 Million.
Samtang nadakpan usab sa kapulisan ang usa ka welder alas 3:45 sa hapon sa susamang adlaw didto sa Purok 3, Barangay Dampas, Siyudad sa Tagbilaran.
Ang nasikop giila nga si alyas Johnny, 36, nagpuyo sa Purok 6, Barangay Población , Lungsod sa Ubay, Bohol.
Nasakmit gikan kaniya ang duha ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 129.9 gramos nga mokantidad sa P883,320.
Matod ni Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober , hepe sa Tagbilaran City Police Station nga base sa ilang gihimong background investigation si Montemayor nadakpan na niadtong Octobre 5, 2015 ug ikaduha niadtong Pebrero 3, 2021 sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas.
Na-monitor ang ilegal nga kalihukan ni Montemayor diin nahatdan kinig daghang supply sa ilegal nga drugas alang sa kalingawan sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Human makuha ang tanang impormasyon gilusad dayon ang buy-bust sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7. / AYB