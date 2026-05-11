2 giabisan sa liog; 1 patay, 1 kritikal

Duha ka lalaki ang biktima sa linuog nga pagpang-abis sa liog sa managlahing insidente sa Dakbayan sa Talisay ug Lungsod sa Barili niadtong Dominggo, Mayo 10, 2026, diin usa kanila ang nakabsan sa kinabuhi samtang ang usa anaa sa talandugon nga kahimtang sa tambalanan.
Sa Dakbayan sa Talisay, nakabsan sa kinabuhi ang 54-anyos nga tighimo og chorizo nga si Inocentes “Sanny” Sabalande human siya gipusil ug dayon giluglogan sa liog gamit ang buwang sa manok sa iyang silingan sa Sityo Dikyam, Barangay Maghaway.
Matod sa asawa sa biktima nga si alyas Edna, gigukod sa suspek nga si alyas Eddie, usa ka construction worker, ang iyang bana pasado alas 6:00 sa buntag.
Sa unang pagpamusil, wala maigo ang biktima, apan wala siya hunongi sa suspek hangtod nga naigo sa abaga sa ikaduhang bala.
Dihang nalup-og na si Sabalande, giduol siya sa suspek ug giluglog ang liog niini gamit ang buwang sa manok, nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Giingon nga nagkabangi ang duha tungod sa P2,000 nga bayad sa solar panel.
Matod pa, gibaligyaan sa biktima ang suspek og solar usa ka tuig na ang milabay, apan giuli kini sa suspek ug gisingil ang iyang kuwarta.
Giingong nasuko ang suspek dihang giingnan sa biktima nga wala pa kini kuwarta nga ikabayad.
Gawas sa kaguol, nahadlok sab ang pamilya sa biktima tungod kay nanghulga pa ang suspek nga hutdon sila og patay.
Nanawagan si Edna sa kapulisan alang sa dinaliang pagdakop sa suspek.
Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang Talisay City Police Station sa ilang hot pursuit operation ug nagsusi na sab sa mga CCTV camera sa palibot nga posibleng giagian sa suspek human sa insidente.
Samtang sa Lungsod sa Barili, usa ka 36-anyos nga lalaki ang anaa sa talandugon nga kahimtang human sab giabisan sa liog sa iyang kainom sa tunga-tunga sa ilang pagsaulog sa usa ka birthday party sa Sityo Kabataan, Barangay Maigang sa alas 2:00 sa hapon sa samang adlaw.
Giila ang biktima nga si Romeo Baritua, samtang ang suspek nga si Joebel Alega Jagape, 42, daling nadakpan sa kapulisan.
Base sa imbestigasyon ni Police Corporal Bren Martin Alsola sa Barili Police Station, ang biktima ug ang suspek pulos nangumbira sa birthday sa ilang silingan. Samtang nagpadayon ang ilang tagay uban sa mga higala, nagkalalis ang duha dihang nangahubog na.
Bisan pa man og giuwang na sila sa mga kauban ug sa tag-iya sa balay, wala diay mawala ang kalagot sa suspek, nikuha siya og sundang didto sa kusina sa balay sa nag-birthday ug kalit nga giabisan sa liog ang biktima. Gisuwayan pa unta ni Jagape og usab ang pag-abis apan daling napugngan sa ilang mga higala.
Ang biktima daling gidala sa tambalanan tungod sa seryosong samad niini sa liog, samtang ang suspek gi-turn over sa mga niresponde nga polis.
Sa interbyu sa SunStar Superbalita Cebu, matod ni Corporal Alsola nga wala pa nila makuha ang habig sa biktima tungod sa kahimtang niini ug sa kahubog. Apan ang suspek daling niangkon sa krimen ug niingon nga napuno na siya sa sige og hagit ni Baritua.
“Sa iyang side (suspek), mirason siya nga gisigehan og hagit sa biktima. Gipasingitan kuno siya ug gisigehan og ingon nga siya ang maldito sa ilang lugar,” asoy ni Alsola base sa pamahayag sa suspek.
Sa pagkakaron, gitanggong na ang suspek sa Barili Police Station ug gipaabot ang pagpasaka og kasong frustrated homicide batok kaniya. /JDG, GPL