2 gidaro sa SUV; 1 patay, 1 naangol

atay ang 27-anyos nga babaye samtang naangol ang iyang langyaw nga kaipon human sila gidaro sa usa ka Sports Utility Vehicle (SUV) nga gimaneho sa usa ka hubog nga drayber sa General Maxilom Avenue, Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 2:21 sa kadlawon, Lunes, Septiyembre 21, 2026.
Ang biktima nga namatay giila nga si Criza Jean Aque Concha, nagpuyo sa Barangay Lahug, samtang naangol sab ang iyang kaipon nga si John Charles Livingstone, 56, usa ka American national.
Gidakop sa kapulisan ang drayber sa puti nga Toyota Fortuner nga giilang si Ralph Anthony Peggy Go, 26, residente sa Urgello Street, Barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office ug base sa CCTV footage, nasayran nga samtang nagbaktas ang duha sa kilid sa karsada paingon sa Fuente Osmeña, kalit lang silang gidaro sa SUV nga nisimang sa pikas linya.
Giingong nakatulog ang drayber tungod sa kahubog samtang nagpaingon sab sa Fuente Rotunda.
Tungod sa kakusog sa impak, nalatayan ang lawas ni Concha samtang si Livingstone nalagpot sa sidewalk.
Nihunong pa kadali ang SUV apan nipasutoy dayon kini pagpadagan paingon sa Fuente kon diin gipara ug gisikop sa usa ka barangay tanod ug sa mga awtoridad.
Dali nga gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang duha ka biktima apan si Concha gideklarang dead on arrival, samtang pabilin pa nga giobserbahan sa ospital si Livingstone.
Gipaubos sa TEU si Go sa Alcohol Breath Analyzer test diin siya nagpositibo ug niabot sa 0.384% ang iyang blood alcohol concentration (BAC) nga labihan ka lapas sa legal nga limitasyon ilawom sa balaod.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, ang hepe sa TEU, nga mag-atubang si Go og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Physical Injuries, uban sa dugang kalapasan sa Republic Act 10586 kun ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.
“Konmag-positive ka sa alcohol, SOP na nga atong i-request didto sa Land Transportation Office for revocation sa license sa nakabangga ug ipa-alarm pud nato iyang plate number,” matod ni Medil.
Kasamtangang gitanggong ang suspek sa TEU samtang giandam ang pormal nga pagpasaka sa mga tukmang kaso. / AYB, ABC