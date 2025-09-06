2 gipadakop sa tag-iya sa balay nga ilang gihugawhugawan

Gidakop ang duha ka lalaki nga giingong naghugawhugaw gawas sa balay sa usa ka lumolupyo sa may dan J. Llorente, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo niadtong Septiyembre 3, 2025.
Nailhan ang mga dinakpan nga sila si alyas King, 39 anyos, taga Sitio Upper Kawayan, Barangay Sambag 2, ug si alyas Ondong, 18 anyos nga nagpuyo sa Barangay Duljo Fatima, Cebu City.
Base sa imbestigasyon sa Abellana Police Station, nga subay sa pamahayag sa reklamante nga si alyas Ana, nga nakabantay na siya nga naandan na sa duruha nga maghugawhugaw nga kung mangaon ibilin ra ang ilang mga hugaw ug sagbot gawas sa panimalay sa reklamante.
Midugang si Ana nga kapila na niya gibadlong ang mga suspetsado apan giingong kataw-an lang siya niini.
Ug niadtong Septiyembre 3, matod ni Ana nga gibiyaan na usab sa duha ang ilang hugaw sa susamang dapit hinungdan nga iya na kining gi report sa kapulisan.
Sa pagkadawat sa mga kapulisan sa maong report, dali nilang gisusi ang lugar ug naabtan ang duruha hinungdan nga gidala kini sa Abellana Police Station. / JDG