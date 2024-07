2 gipatay pinaagi sa pagbaat sa nawong

Gipatay pinaagi sa pagbaat sa ilang mga nawong ang duha ka mga managhigala nga mga biktima sa salvage, kinsang mga lawas nakaplagan sa managlahing mga dapit sa Sugbo niadtong Dominggo, Hunyo 30, 2024.

Ang duha nakaplagang patay ug nanimaho na human na missing sukad niadtong Biyernes, Hunyo 28, 2024.

Unang nailhan ang napalgang patay sa Purok Bamboo, Sitio Campo 5, dakbayan sa Talisay niadtong Dominggo sa alas 3 sa hapon Hunyo 30, 2024 human nga ang pamilya niini mipahibawo nga kini mao si Alexander Langi, alyas Dodo, hingkod, taga Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo.

Nipaila usab nga uyoan nga si Saturnino Matibag, taga Basak San Nicolas, nibisita sa Balamban Police Station ug nipahibawo nga ang napalgan sa Barangay Prenza sa samang adlaw mao ang iyang pag-umangkon nga si Franklyn Edaño, 35, usa ka mananagat, kanhi drug surrenderer.

Giingong nagkuyog ang duha ka mga biktima sa wa pa kini gikataho’ng na-missing niadtong Hunyo 28, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Julius Garcia, hepe sa Balamban Police Station, uban ni Matibag ang hinigugma ni Edaño.

Ila ning gipakitaan sa hulagway ug ilang positibong giila nga mao gyud si Edaño tungod sa gipang sul-ob niini nga mga sapot ug mga alahas sa wala pa na missing.

“So ganiha buntag naa sila diri. Among gipakita nila ang mga pictures katong during sa conduct sa processing sa Soco sa atoang Municipal Health Officer sa post mortem. Naa man tay mga pictures. Nailhan nila nga si Franklyn tong naa sa picture base katong black t-shirt nga iyang gisuot sa printed markings sa likod sa t-shirt ug katong naka long pants, kay mao man to ang ingun sa girlfriend before daw nawala, na missing mao to ang suot ni Franklyn,” matod ni Garcia.

GIPANGBAATAN

Nibutyag ang uyoan nga nagdungan sa pagka missing silang Franklyn ug si Alexander niadtong Hunyo 28 sa gabii ug wala na gyud mabalik pa.

Way nakita nga bun-og ug samad sa lawas sa biktima base sa finding sa health officer sa Balamban nga maoy nihiling sa lawas.

Giingong mamatay kini sa pagtuok o ba kaha nawad-an og hangin human gibutangan og packaging tape ang ulo ug nawong niini.

“Base sa atong Municipal Health Officer sa Balamban nga wala siyay nakitang stab wounds, gun shot wounds or mga fractured or other indicator nga gi-torture gyud siya, so ang assumption sa atong Municipal Health Officer ang cause of death niya is cause by asphy­xia, katong wala makaginhawa tungod kay nakabalot man gud sa packaging tape ang tibuok nawong,” dugang ni Garcia.

Ang Cebu Police Provincial Office, sa ilang bahin, nimando sa Balamban Police Station nga ipaubos una sa eksaminasyon a PNP Forensic Unit ang lawas sa biktima una pa mohukom kon iya ba gyud kang Edaño.

Matod ni Police Major Windel Abellana, information officer sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo, nga kinahanglan nga i cross match ang mga ebidensya aron masiguro nga mao ang ilang giangkon nga kabanay.

Ipatawag ni Police Colonel Percival Zorilla, pangulo sa CPPO, ang mga imbestigador sa Balamban ug Talisay City Police Station aron subayon ang nakuha nga mga ebidensya sa duha ka mga krimen.

Usa sa ilang sutaon kon ang duha ka mga biktima duna bay kalambigitan sa usag-usa ug ang krimen konektado ba.

Gituohan sa CPPO nga wala gihimo sa probinsya sa Sugbo ang krimen ug igo lang gilabay sa Talisay City ug lungsod sa Balamban. / AYB