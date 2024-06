2 gisuspenso tungod sa ‘fuel anomaly'

Gisuspenso ang duha ka mga kawani sa Cebu City Hall nga giingong nalambigit sa fuel anomaly samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa maong alegasyon.

Kini ang gibutyag ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia atol sa press conference sa City Hall sa Lunes, Hunyo 24, 2024.

Ang duha pulos mga empleyado sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), dugang ni Garcia.

Matod ni Garcia nga nakadawat na siya sa mga inisyal nga report gikan sa mga reklamante samtang madugay pa ang final report kay kinahanglang ipaubos kini sa legal nga proseso.

Si Garcia nidugang nga mopatawag siya og ‘clarificatory’ hearing ug i-require ang mga reklamante nga mosumitir og balik og affidavits kon gikinahanglan.

Sa miaging taho sa SunStar Cebu, pipila ka mga personnel sa CCDRRMO ang nagtinguha nga ang Cebu City Government moimbestigar sa giingong anomaliya sa ilang buhatan, nga naglakip sa gikataho’ng personal nga paggamit sa gasolina ug dili otorisado nga pagminus sa suweldo.

Human madawat ni Cebu City Councilor Pastor Alcover Jr. ang affidavit gikan sa siyam ka mga personnel sa CCDRRMO, ang kanhi ug kasamtangang mga empleyado nitaho og duha ka mga indibidwal tungod sa mga pasangil.

Kini maoy nakaaghat kang Garcia sa pagsuspenso sa fuel allocation sa tanang mga sakyanan sa gobyerno epektibo dayon, gawas sa emergency vehicles sama sa ambulansya, fire truck, garbage truck, ug police cars.

Gimanduan ni Garcia ang mga buhatan nga nagkinahanglan og fuel nga mopadala og suwat pagpasabot kon nganong angay silang hatagan sa maong gahin.

Matod niya nga ang Human Resource Office ug Cebu City Legal Department maoy mangunay sa imbestigasyon.

Niadtong Lunes, Hunyo 24, 2024, si Garcia niingon nga basta ang mga gikataho’ng empleyado nagsunod sa balaod ug dili molapas sa ilang limitasyon, luwas ang ilang panarbaho sa kagamhanan sa dakbayan.

“For as long as nisubay sila sa balaod, wala sila mulapas, wala sila mosukwahi then they’re employment with the City government of Cebu, even ang mga reklamante; they’re safe,” matod ni Garcia.

Gipasalig ni Garcia nga luwas ang mga reklamante sa tulubagon sa balaod sanglit sila ang whistleblower ug nasayod sa nahitabo sa ilang departamento.

Dugang ni Garcia nga nakadawat siya og mga hangyo alang sa alokasyon sa gasolina ilabina gikan sa lainlaing departamento sa City Hall ug dili kaayo gikan sa mga barangay.

Sa follow-up phone interview sa Lunes, si Garcia niingon nga ang letters of explanation alang sa fuel allocation nagagikan sa Cebu City Transportation Office (CCTO), CCDRRMO, ug ubang mga departamento nga naggamit og daghang mga sakyanan.

Diyutay ra ang mga sulat sa pagpasabot nga nadawat gikan sa mga barangay.

“Rest assured once maabot na sa akong opisina I always act on it kay public service cannot be delayed. Gamiton baya nila sa ilang daily operations. Naa na tay nadawat ug ang kasagaran coming from city hall, ang barangay wa pa kaayo,” matod niya. / JPS