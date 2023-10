2 hayan di maproklamar kon modaog sa BSKE

Posibleng dili dayon ma­proklamar ang duha ka mga kandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Sugbo kon makadaog sila atol sa eleksyon karong Lunes, Oktubre 30.

Ang Commission on Elections (Comelec) nipagawas sa omnibus order niadtong Miyerkules, Oktubre 25, nga nagsuspenso sa proklamasyon sa dili mominos 20 ka mga kandidato sa BSKE, pulos modagan nga barangay kapitan, kon makadaog sila tungod sa ilang pending nga mga kaso’ng administratiba ug mga reklamo alang sa disqualification.

Sa Sugbo, nalakip sa listahan mao sila si Maguikay Barangay Captain Eduardo Gumera sa Mandaue City ug Valladolid Barangay Captain ug Carcar City Association of Barangay Councils President Anthony John Apura.

Ang kamandoan nag-ingon nga si Gumera sad-an sa pagsulay sa paghimo og child prostitution ubos sa Section 6 sa Republic Act (RA) 7610 o ang “Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act” ug ang alegasyon batok ni Apura nga kakunsabo sa krimen sa pagpata, maoy mga basehanan alang sa ilang posibleng diskwalipikasyon.

Si Gumera giakusahan nga nang-molestiya og 15-anyos nga babaye niadtong Agusto 2022, samtang si Apura ug ang iyang fraternity brother sa Alpha Kappa Rho (Akrho) Sherwin Que napamatud-ang sad-an sa pagpatay sa 19-anyos nga business management student nga si Mark James Enriquez niadtong 2003.

BLACK PROPAGANDA

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa telepono niadtong Sabado, Oktubre 28, sila si Gumera ug Apura namasangil nga ang proclamation suspension order ug ang mga reklamo sa disqualification nga ilang nadawat pulos “political schemes” sa ilang mga kaatbang.

Gipanghimakak ni Gu­me­ra nga adunay mga kaso o konbiktado siya tungod sa child prostitution.

Si Apura, sa laing bahin, ni­ingon nga ang iyang motion for an appeal sa iyang kaso nagpadayon pa ug wala pa madeklarar nga final and executory sa korte.