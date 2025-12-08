2 ka adlaw gitanyag sa pagkuha, pag-renew sa lisensiya sa armas

Giawhag sa Cebu City Police Office (CCPO) ang mga tag-iya og armas og kadtong nagplano nga mokuha og armas nga pahimuslan ang duha ka adlaw nga one stop shop caravan alang sa paglukat og License to Own and Possess Firearms (LTOPF) nga ipahigayon karong adlawa, Martes ug Miyerkules, Disyembre 9 ug 10, 2025, sa GMall sa A. Soriano Avenue, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Police Lieutenant Rosalina Manila, ang deputy chief sa Police Community Relations sa CCPO, nga sa one stop shop na tanan iproseso ang rekisitos ug dili na moadto og laing lugar aron molukat sa mga papeles.
“Kining LTOPF mao ni ang labing unang permit nga gikinahanglan sa gobiyerno aron ang usa ka tawo makapanag-iya og armas nga legal. Kini ang lisensya magseguro nga ang usa ka aplikante responsable, mental ug physical nga andam og makabaton ug husto nga pagdumala sa armas. Unya ang tumong sa LTOPF sir mao ang legal nga pagpanag-iya sa armas pinaagi sa background check, safety seminar ug psychological evaluation, ug paglikay nga ang armas maadto sa dili angay o dili kwalipikado,” pasabot ni Manila.
Ang one stop shop modawat sab og renewal niadtong mga lisensya nga ni-expired na. / AYB