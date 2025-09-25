2 ka armado, siga nalutsan og warrant, nadakpan

Duha ka panimalay sa Lungsod sa Badian ug Moalboal, Lalawigan sa Sugbo ang gipangronda sa mga personnel sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) -Regional Field Unit 7 pinasikad sa search warrant nga giluwatan sa korte sa Huwebes sa buntag, Septiyembre 25, 2025.
Ang labing uwahi nga gipatuman ang search warrant pinetsahan niadtong Septiyembre 23, 2025, batok ngadto ni alyas Jojo, 49, sa Barangay Dagatan, Lungsod sa Badian.
Ang mga personnel sa CIDG 7 niaplay sa maong search warrant batok kang Jojo human makadawat og mga reklamo labot sa pagdala-dala niini og armas.
Gawas sa pagdala-dala, magpabuto sab kini sa ilang lugar ug manghulga sa mga silingan dungan sa pagpangangkon sa mga yuta sa maong dapit.
Human makuha ang giisyu sa korte nga search warrant, gipatuman dayon sa CIDG sa alas 7:23 ngadto sa 8:04 sa buntag sa Huwebes, Septiyembre 25, 2025, ug nasakmit ang usa ka kalibre .45 nga pistola duha ka steel magazine ug 10 ka bala niini.
Laing panimalay ang gironda sab sa CIDG 7 sa Purok Gumamela, Barangay Tuble, Lungsod sa Moalboal sa buntag sa susamang adlaw.
Ang laing warrant pinetsahan niadtong Septiyembre 24, 2025, batok ni alyas Chin-chin, 38.
Nakuha sa mga personnel sa CIDG ang usa ka kalibre .45 nga pistola ug usa ka magazine.
Giingon nga ang suspek mamaligya og armas sa iyang mga customer.
Human makuha ang impormasyon, gipatuman sa CIDG ang pag-serve sa search warrant nga niresulta sa pagkasikop sa suspek. / AYB