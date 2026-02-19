2 ka armado sikop atol sa Oplan Bakal Sita

Nagtingkagol sa prisohan ang duha ka lalaki human makuhai'g mga armas sa managlahing operasyon sa “Oplan Bakal Sita” nga gipahigayon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules, Pebrero 18, 2026.
Ang mga dinakpan mao sila si alyas Langaw, 30, residente sa Ermita Proper, Brgy. Ermita nga nasikop pasado alas 10:00 sa gabii sa iyang dapit ug si alyas Kusinero, 32, residente sa Sityo Ponce 1, Brgy. Carreta.
Nasikop siya alas 11:30 sa gabii sa susamang petsa.
Nakuha ang usa ka kalibre .22 nga armas nga adunay duha ka buhing bala gikan kang alyas Langaw ug usa ka .38 revolver nga aduna sab duha ka buhing bala gikan kang alyas Kusinero.
Nangatarungan ang duha ka dinakpan nga wala silay dautang tuyo ug igo lang gigamit ang maong mga armas isip proteksyon sa kaugalingon kon duna silay masugatan nga emerhensiya.
Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron masuta kon duna ba’y kalambigitan ang duha sa mga nahitabong kaso sa pagpamusil sa dakbayan ug sa Probinsiya sa Sugbo. / JDG