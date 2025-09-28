2 ka armado sikop sa managlahing dapit

Duha ka mga lalaki ang nangadakpan human nakuha gikan sa ilahang posisyon ang mga dili lisensyadong armas sa managlahing operasyon ug lugar niadtong Septiyembre 26 ug 27, 2025.
Unang nasikop sa mga kapulisan ang 18 anyos nga ulitawo nga estudyante sa grade 12 ug residente sa Sitio Curva, Barangay San Vicente, lungsod sa Liloan.
Nailhan ang maong batan-on nga si alyas Jerry, kinsa gibalhog na karon sa bilanggoan sa Liloan Police Station tungod sa kalapasan sa kasong Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Subay sa imbestigasyon, nasayran nga ang suspek uban sa iyang mga kauban miadto sa usa ka compound aron makighusay sa laing batan-on nga nailhan sa alyas nga Ken nga ilang gikalalis.
Apan adunay usa ka residente sa lugar nga nareport sa kapulisan, nga miresulta sa pagka-sikop ni alyas Jerry.
Mga alas 8 pasado sa kagabhion niadtong Septiyembre 27, nakadawat usab ang Mambaling Police Station og tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay armadong lalaki nga gabahas-bahas sa may Sitio Lawis Alaska, Barangay Mambaling, Cebu City.
Ubos sa direktiba sa hepe sa buhatan nga si Police Major Michael John Arandia, mirespondi ang kapulisan sa maong dapit ug nakit-an ang armadong lalaki.
Nailhan kini nga si alyas Kempang, 33 anyos, way trabaho ug nagpuyo sa nahisgutang lugar. Nasakmit gikan kaniya ang usa ka dili lisensyadong .38 revolver nga dunay duha ka buhing bala. / JDG