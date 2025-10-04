2 ka armado sikop sa managlahing dapit

Ex-convict nga armado ang gialarma sa kapulisan alas 8:10 sa gabii, Huwebes, Octobre 3, 2025 sa Ybañez Compound, Barangay Mambaling sa Siyudad sa Sugbo.
Ang nadakpan giila nga si Alfredo Mernilo Mancao, 48, taga Spolarium Street, Barangay Duljo Fatima sa Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka 38 kalibre nga revolver nga wa’y lisensya nga loaded og duha ka bala.
Ang Mambaling Police nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka concern citizen nga dunay tawo nga nagdaladala og armas.
Dali nga niresponde ang kapulisan ug sa ilang pag -abot sa lugar naabtan ang suspek nga nagloklok og armas sa iyang hawak nga maoy hinungdan sa iyang pagkasikop.
Samtang nasikop usab ang usa ka 22 anyos nga lalaki human makuhaan og armas sud sa iyang balay sa dihang gi patuman ang search warrant alas 10:35 sa gabii, Huwebes, Octobre 3, 2025 sa Sityo Upper Bonbonan, Barangay Labangon.
Ang nabalhog sa Labangon Police Station mao si Ryan Ayuda Lazona, 22, nga nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Nakuha sa mga personnel sa Labangon Police ang usa ka 38 nga revolver ug duha ka bala.
Gironda ang panimalay ni Lazona pinasikad sa search warrant nga giluwatan ni Judge Merlo Magno sa RTC Branch 14 sa Dakbayan sa Sugbo.
Una na nga nakadawat og reklamo ang kapulisan sa Labangon labot sa suspek nga kanunay nga magdaladala og armas ug magpasalba labi na kung mahubog. / AYB