2 ka armado sikop sa managlahing dapit

Duha ka mga lalaki nga armado ang nangadakpan sa kapulisan sa managlahi nga dapit sa Dakbayan sa Sugbo sa kaadlawon sa Biyernes, Hulyo 31, 2026.
Usa sa mga nadakpan nasikop sa mga personnel sa Guadalupe Police Station niadtong Biyernes sa alas 2:20 sa kaadlawon didto sa Sityo Kalubihan, Barangay Guadalupe.
Nakuhaan ang 23-anyos nga suspetsado og usa ka homemade .9mm caliber revolver nga dunay usa ka bala. Na-alarma ang kapulisan human usa ka residente ang nanawag bahin sa maong armado, hinungdan sa dali nga pagresponde sa tracker team nga niresulta sa pagkasikop niini samtang naa pa sa hawak ang armas.
Samtang sa Barangay Suba, malampuson usab nga nadakpan ang usa ka 25-anyos nga lalaki alas 12:12 sa kaadlawon pinaagi sa pag-serve og search warrant sa korte.
Nakuha gikan sa akusado ang usa ka .45 caliber nga pistola nga dunay duha ka bala human kini wala makapresentar og lisensya.
Unang nag-apply og search warrant ang Sawang Calero Police Station human makadawat og reklamo gikan sa mga silingan nga kanunayng magpakita ang dinakpan sa iyang armas.
Ang duha ka mga nadakpan parehong gipasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. / AYB / ABC