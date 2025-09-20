2 ka armado sikop sa managlahing operasyon

Duha ka lalaki nakuhaan og tagsa-tagsa ka armas atol sa managlahi nga checkpoint ug Oplan Bulabog sa Mabolo ug Waterfront Police Station sa Biyernes sa gabii ug Sabado sa kaadlawon, Septiyembre 19, 20, 2025.
Ang labing uwahing nga nadakpan mao ang usa ka 29 anyos nga lalaki human magdalag armas nga kalibre 22 nga dunay duha ka bala atol sa checkpoint sa dalan A. Soriano, Barangay Carreta sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang nadakpan giila nga si Jan Sol Ragasajo, residente sa Sitio Cabangcalan II, Barangay Bulacao sa Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station nga atol sa checkpoint, gipangpara ang mga nakamotor ug ang suspek dunay dalang armas sa iyang lawas.
Sa dihang gipangitaan og papeles wala kini makapakita hinungdan nga gidakop.
Samtang pagka alas 10:50 sa gabii sa Biyernes, Septiyembre 19, 2025 nadakpan sa Waterfront Police Station ang usa ka 51 anyos nga construction worker atol sa gihimong Oplan Bulabog sa Sityo Laurente, Barangay Tejero.
Ang nasikop giila nga si Romeo Patangan, alyas Meo, taga Sityo Laray, Barangay Carreta .
Ang mga dinakpan kasamtangan nga gipangkustodiya sa Mabolo ug Waterfront Police Station ug giandaman na og kasong kalapasan sa Republic Act 10591. / AYB