2 ka armadong lalaki, sikop sa checkpoint
Duha ka lalaki nga nagdala og armas nadakpan sa managlahi nga checkpoint sa Labangon Police Station ug Talamban sa Huwebes sa gabii ug Biyernes sa kaadlawon, Septiyembre 18 ug 19, 2025.
Ang labing uwahi nga nadakpan mao ang usa ka construction worker sa Balaga Drive, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo nga si Jade Ogapay Premacio, 31, taga Sityo Bugnay 2, Barangay Labangon.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka homemade steel pipe shotgun (12 gauge) nga loaded og usa ka bala.
Ang mga sakop sa Labangon Police Station nilusad og random checkpoint sa Balaga Drive dihang niagi ang maong suspek sakay sa iyang motorsiklo.
Samtang pagka alas 10:15 sa gabii sa Huwebes, Septiyembre 18, 2025, nadakpan sab sa checkpoint ang usa ka 22-anyos nga lalaki nga nagdala og armas sa Greenwoods Subdivision, Barangay Pulangbato bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Christian Rubio, residente sa Basabas Compound, Barangay Tipolo, Dakbayan sa Mandaue.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka kalibre 38 nga pistola nga dunay duha ka bala.
Apan ang angkas niini nga si Rubio daw wala nahimutang ug nahadlok ug sa dihang gipakanaog siya sa motor, nakita sa mga polis ang nibugol sa iyang hawakan. Sa paghiling sa usa sa mga polis, nakit-an ang armas nga giluklok sa hawak ni Rubio nga maoy hinungdan nga ilang gidakop.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok duha ka suspetsado. / AYB