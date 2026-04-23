2 ka babaye nalambigit sa swertres, nasikop

Duha ka usher sa swertres ang gipangdakop sa managlahing barangay sa Lungsod sa Medellin niadtong Lunes, Abril 20, 2026.
Unang nadakpan sa alas 5:30 sa hapon ang 46-anyos nga si alyas Maryrose, minyo, taga Barangay Antipolo.
Gisikop si Maryrose human siya moisyu og numero nga ‘143’ sa kantidad nga P50 ngadto sa usa ka kustomer nga usa diay ka polis.
Si Police Major Manuel Cabanlit, hepe sa Medellin Police Station, maoy nangulo sa operasyon batok sa ilegal nga sugal sa ilang area of responsibility.
Wala makapakitag permit si Maryrose gikan sa gobiyerno o sa PCSO, hinungdan nga gidakop.
Narekober sa iyang possession ang mga gambling paraphernalia, pusta nga P50, stub ug halin nga P150.
Pagka alas 7:30 sa gabii, laing babaye nga usher ang nasikop sa Barangay Curva.
Ang suspek giila nga si alyas Lily, 32 anyos, dalaga, molupyo sa maong barangay.
Naposasan si alyas Lily human siya moisyu og numero sa “swertres” nga 804 ngadto sa usa ka polis nga nagpaka aron-ingnong nipatad kaniya.
Narekober gikan sa suspek ang mga gambling paraphernalia lakip na ang P100 nga gituohang halin sa ilegal nga sugal.
Ang duha ka dinakpan napasakaan na og kasong kalapasan sa Republic Act 9287 (Illegal Swertres). / GPL