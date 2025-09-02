2 ka babaye nasaypang asset, gipamusil; samdan

DUHA ka babaye nga gidudahang asset sa pulis ang gipangpusil sa usa ka drug personality sa All Season 3, Barangay Cogon Pardo, Siyudad sa Sugbo alas 10:20 gabii, Septembre 1, 2025.
Ang mga biktima nga naa karon sa tambalanan giila nga silang Emily Icain, 31, ug Mary Jane Carza, 34, pulos nagpuyo sa maong lugar.
Sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nasayran nga samtang naglakaw ang mga biktima kalit lang sila nga gipamusil sa lalaki nga nagsunod kanila gamit ang wala matino nga kalibre sa armas.
Si Emily naigo sa iyang walang bukton samtang si Mary Jane naigo sab sa iyang walang paa nga daling gidala sa Cebu City Medical Center.
Nailhan sab nila kinsa ang nagpusil kanila diin ilang gitumbok si John Mark Labrador alyas HUMBA, taga All Season 1, Barangay Cogon Pardo .
Base sa pamahayag sa mga biktima nga padulong sila sa balay sa ilang paryente aron mangayog pagkaon apan wala sila magtuo nga pamusilon sila sa suspek.
Matod ni Police Master Sergeant Alfredo Macabudbud Jr., ang imbestigador sa kapulisan, nga dako ang posibilidad nga nagduda ang suspek nga sila ang nagtug-an sa mga drug personality sa maong dapit.
Nagtuo sab siya nga gipanid-an nang daan sa suspek ang mga biktima tungod kay nagbalik-balik kini sa maong dapit. / AYB / GPL