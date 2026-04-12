2 ka babaye nga angkas sa motor naatrasan sa trailer truck, patay

Duha ka babaye nga angkas sa motorsiklo ang namatay, samtang usa ang naa sa talandugon nga kahimtang human naatrasan sa trailer truck kansang brake nag-malfunction alas 10:40 sa gabii, Sabado, Abril 11, 2026 sa B. Suico Street, Barangay Tingub sa siyudad sa Mandaue.
Ang mga biktima giila nga silang Adeline Mediana, 34, molupyo sa Barangay Tingub ug Marilyn Cuambot, 37, taga Sityo Sunflower, Housing, Barangay Canduman, siyudad sa Mandaue.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Mandaue City Police Station, base sa kuha sa CCTV camera nga samtang padung nga moliko sa tuo nga nagtungas ang Mitsubishi Fuso Tractor Head (JAU 3942) nga nagguyod sa trailer nga dunay plate number nga AUA 2377 nga gimaneho ni Teodie Punay Ycot, 36, taga Purok 1, Barangay Consolacion, lungsod sa Dalaguete kalit lang kini nga nihunong.
Naatol usab nga ubay-ubay nga motorsiklo ang naa sa luyo nagpaabot nga makalusot sa maong trailer truck.
Apan kalit lang nga miatras ang trak nga maoy hinungdan nga naglumbaanay sa paglikay ang mga motorista sa luyo apan ang duha ka motor nga mipadaplin sa tuo ang naigo gyud ug usa kanila ang napasok sa ilawom sa truck.
Nadanyos usab ang usa ka balay sa kilid sa karsada nga gipanag-iya ni Edgardo Mercado de Guzman, 52, sa dihang milahos didto ang luyo sa trailer.
Tungod sa maong insidente duha ka backrider sa duha ka motorsiklo nga pulos babaye ang gidali pagdala sa mga emergency rescue personnel ngadto sa Eversley Hospital sa Jagobiao apan pulos sila gideklara nga dead on arrival.
Ang naa sa talandugon ang kahimtang sa Vicente Sotto Memorial Medical Center mao si Marvin Ocampo Dayuha, 38, nga driver sa Mitsukoshi nga motorsiklo.
Gikustodiya na sa Casuntingan Police Station ang driver sa trailer truck nga si Ycot ug giandaman na og kasong Reckless Imprudence Resulting in Multiple Physical Injury and Damage to Property.
Giangkon ni Ycot nga kalit lang nga nagmalfunction ang brake sa trak nga maoy hinungdan nga niatras kini ug wala na gyud mapugngi. /